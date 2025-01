Un nou pipicà a la plaça de Rosa Mora de Terrassa?

La plaça de Rosa Mora podria esdevenir una nova àrea de lliure circulació per a gossos? Sí, en cas que fructifiqui la proposta plantejada per usuaris del recinte, propietaris de mascotes, que no són pocs. De moment, han dut a terme una campanya per recollir adhesions a la plataforma Change.org, que ja compta amb gairebé 250 signatures, i han compartit la seva suggerència amb l’Ajuntament de Terrassa i amb l’associació veïnal de Sant Pere.

El projecte encara està per perfilar i els seus impulsors sol·liciten que s’avaluï una proposta oberta. No es tracta de tancar tota la plaça per al seu ús específic per als gossos, sinó de fomentar la convivència i compartir un espai que ja és utilitzat per molts cans, amb les obligacions que s’imposen en la resta de places i parcs. El projecte planteja l’opció de convertir la plaça en pipicà en una franja horària determinada, a primera hora del matí i al vespre.

La sol·licitud d’adhesions deixa clar que l’accés a espais “on els gossos puguin socialitzar i exercitar-se sense restriccions contribueix significativament al seu benestar físic i emocional”, reduint la propensió a desenvolupar conductes problemàtiques.

Participació activa

A més, habilitar una àrea específica o convertir la plaça en pipicà “incentivarà la participació activa de més persones i famílies” en el gaudi de moments a l’aire lliure amb els seus animals. La mesura constituiria, a més, “un exemple de responsabilitat compartida”, perquè els promotors de la campanya proposen treballar al costat de les autoritats “per establir normes clares, com l’obligació de recollir les deposicions de les mascotes, així com horaris específics si fos necessari”.

Aquests veïns estan disposats, afegeixen, “a contribuir a la cura de l’espai, participant en activitats de manteniment i promoció de bones pràctiques”. A Terrassa hi ha una dotzena d’àrees de lliure circulació per a gossos.