A la recerca de donants de sang

Demà, 9 de gener, el Banc de Sang i Teixits (BST) dona el tret de sortida la Marató de Donants de Sang a Catalunya més gran de la història, amb 107 municipis implicats. Des del 9 al 18 de gener, es pretén arribar a les 10.000 donacions per a poder fer front a la baixada de donacions durant aquest període de Vacances de Nadal. “Les donacions durant aquest període baixen: habitualment al Nadal decreixen un 20%, però les necessitats no baixen. El que volem és conscienciar a tothom d’aquesta necessitat d’augmentar les donacions, perquè les nostres reserves continuïn com sempre”, explica la Dra. Isabel González, hematòloga i cap del centre del Banc de Sang a Terrassa. La ciutat s’apunta una vegada més a aquesta acció per començar l’any sumant esforços i recuperar els nivells de sang que es necessiten a tota Catalunya.

El Banc de Sang de Mútua Terrassa obrirà durant les jornades de la marató a l’horari habitual: de dilluns a divendres, de 8:30 a 20:30h, i els dissabtes de 9 a 14:30h. No és la primera vegada que Terrassa fa costat al Banc de Sang per aconseguir incentivar i conscienciar de la importància de donar sang. De fet, Terrassa és la segona ciutat catalana amb més donacions de sang després de Barcelona, i per davant de l’Hospitalet, Badalona i Sabadell. Durant tot el 2024 es van fer 11.219 donacions de sang, plaquetes o plasma a Terrassa. Això ha suposat un 7,6% més respecte del 2023, una dinàmica creixent que topa amb la petita davallada que s’observa a la mitjana del territori català.

Sota el lema “Som el que fem“, l’organització de la marató explica que cada donació de sang és un acte de vida. Un lema, amplia Laura Rivas, regidora de Salut de la ciutat, “que apel·la a la nostra identitat solidària, ja que Terrassa fa molts anys que demostra que duu la solidaritat a la sang, mai millor dit. I això és possible gràcies als ciutadans i ciutadanes de Terrassa que responen sempre a cada crida que els hi fem, però també a la implicació de totes les entitats, institucions, empreses, persones voluntàries i particulars que hi col·laboren, i donen suport a l’organització aquests dies”.

L’Ajuntament de Terrassa vol superar la xifra de les 9.000 donacions que necessitarà la ciutat al llarg de tot aquest any. “Les dades que ens va deixar el 2024 a Terrassa són molt positives, però no ens podem relaxar. A partir de demà, doncs, tenim aquesta nova oportunitat per demostrar aquesta força col·lectiva de la solidaritat”, exposa Rivas.

Calen més de 240.000 donacions l’any

Durant l’any 2025, més de 70.000 pacients ingressats als centres hospitalaris de Catalunya necessitaran alguna transfusió de sang, plasma o plaquetes. Per a donar-hi abast, es preveu que calen més de 240.000 donacions arreu del territori, comptant amb les més de 9.000 de Terrassa. Comenta Isabel González que “és important, perquè realment no és que vagin en augment, però de totes maneres, sempre són necessàries aquestes donacions”.

Més de 50 edificis emblemàtics s’il·luminaran de vermell per conscienciar

Una tradicó que havia començat anys anteriors de manera més tímida, però aquest any s’ha explotat per conscienciar. Enguany, s’hi han sumat diversos edificis emblemàtics com el Palau de la Generalitat i el Palau de la Música, i aquí a Terrassa, l’Ajuntament. Així, el dissabte, 11 de gener, diversos edificis arreu de Catalunya, entre ells l’Ajuntament de Terrassa, ompliran de llum vermella les seves façanes i se sumaran a la campanya de donació de sang.