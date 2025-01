Can Barba triplicarà capacitat i produirà biometà

El projecte d’ampliació de la planta de Biometanització de Can Barba, la instal·lació que tracta la matèria orgànica procedent dels municipis vallesans, ja està en mans del Consorci de Residus del Vallès Occidental (CRVOC). La intervenció permetrà renovar les instal·lacions, triplicar la capacitat de la planta -que passarà de les 21.000 a les 60.000 tones anuals-, i diversificar el recurs energètic que genera. Per primera vegada, Can Barba produirà biometà que injectarà a la xarxa de Gas Natural. Un recurs amb capacitat per subministrar a 8.200 llars.

Renovar Can Barba costarà 44,7 milions d’euros i és “la inversió més important que es farà a Catalunya en matèria de residus”, ha dit l’alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés. Les obres es financen a través dels fons Next Generation (28,1 milions) i del Fons de gestió de residus municipals, que aporta 16,5 milions. El calendari d’obres preveu que la modernització de la planta estigui enllestida durant el segon semestre de 2027. El projecte es licitarà durant el segon semestre de 2025 i les obres tindran un termini aproximat de vint-i-quatre mesos.

Aquest matí s’ha presentat el projecte a les instal·lacions de la Planta amb la presència de Rafa Güeto, president del Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Occidental; Jordi Ballart, alcalde de Terrassa; Marta Farrés, alcaldessa de Sabadell; Anna Maria Martínez, alcaldessa de Rubí i Xavier Garcés, president del Consell Comarcal del Vallès Occidental i alcalde de Barberà del Vallès.

Ballart ha celebrat la modernització de la planta i ha recordat que Terrassa ja “recicla un 44,74% dels seus residus, per sobre de la mitjana del Vallès i de ciutats com Barcelona, l’Hospitalet o Badalona. L’Agència Catalana de Residus va reconèixer a finals de 2023 Terrassa com la ciutat de més de 100.000 habitants amb millor recollida selectiva”. Per mantenir aquests nivells i millorar-los, i amb l’objectiu de complir amb les obligacions que imposa Europa, “necessitem instal·lacions com Can Barba”, ha dit Ballart. La UE estableix que els municipis han d’assolir al 55% de la recollida selectiva aquest 2025, al 60% l’any 2030 i al 65% l’any 2035. Pel que fa a la fracció orgànica, l’objectiu és arribar al 33%.

De residu a recurs

La Planta de Can Barba continuarà produint electricitat de la matèria orgànica. Incrementarà la generació de biogàs i diversificarà els seus usos obtenint per primera vegada biometà de qualitat que injectarà a la xarxa de Gas Natural, que està situada a pocs metres de la instal·lació.

D’aquesta manera s’assoleix el doble objectiu de transformar el residu (la matèria orgànica generada als domicilis i establiments de la comarca) en recurs energètic (electricitat, biogàs i biometà) i també econòmic. La injecció d’electricitat i gas a la xarxa reportarà nous ingressos econòmics.

De fet, la nova planta serà excedentària d’energia. Generarà (mitjançant biogàs i plaques fotovoltaiques) un 260% del que consumeix. Es preveu que la planta incorpori 612 plaques fotovoltaiques d’una potència pic d’uns 600 W cada una, amb el que suposa una potència pic d’uns 367kWp, col·locades a les cobertes de les noves naus.

Pel que fa a les obres, el projecte renovarà completament les instal·lacions de Can Barba. Només es conservarà el seu digestor, que funciona des de l’entrada en funcionament de la planta. L’obra preveu ampliar la capacitat de digestió anaeròbia incorporant un segon digestor, així com tots els equips complementaris. També s’implantarà un procés de deshidratació mecànica i higienització del digest obtingut en el procés de digestió de l’orgànica, per tal d’obtenir un material compost que es dentina a tasques de fertilització, entre altres a l’Anella Verda de Terrassa.

Durant la presentació del projecte de Can Barba, els alcaldes han posat el projecte d’ampliació de Can Barba com a exemple de l’aposta vallesana per afrontar de manera coordinada el repte dels residus. També delegant en el Consell Comarcal del Vallès Occidental i el Consorci de Residus del Vallès Occidental aspectes com la gestió dels residus – i de la nova taxa-, així com dels equipaments per al seu tractament: el Centre de Tractament de Residus del Vallès Occidental, que tracta la fracció rebuig, i Can Barba la fracció orgànica.

“Aquesta foto és la culminació d’una aposta – ha dit l’alcaldessa de Sabadell-. El Consell Comarcal agafa pes per poder-nos coordinar”. Marta Farrés ha afegit que “anar junts demostra que som més forts. El Vallès Occidental és un territori punter a l’hora de parlar de residus”.

Actualment, ha explicat el president del Consell Comarcal, Xavier Garcés, “deu municipis vallesans han delegat competències en matèria de tractament de residus en el consell”, un fet que ha “transformat la missió” de la institució comarcal. “En aquest moment un terç del pressupost del consell, el 32%, es destina a exercir la competència delegada” en matèria de residus. Garcés, que s’estrena com a president comarcal i avui feia el seu primer acte públic, ha defensat que “mancomunar comporta una major eficàcia dels serveis”.