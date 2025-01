Coincidint amb el desè aniversari de l’obertura del Servei de Radioteràpia del CST, el Consorci Sanitari de Terrassa ha incorporat un quart accelerador lineal a la seva seu de l’Hospital Universitari de Terrassa. Durant el 2023 i el 2024 s’ha procedit també a renovar els acceleradors lineals del Servei, a través del Pla d’Inversions en Equips d’Alta Tecnologia (INVEAT) i ha incorporat el quart búnquer per allotjar el nou accelerador. Un accelerador mèdic lineal (LINAC, per les sigles en anglès) personalitza els raigs X d’alta energia, o electrons, perquè s’ajustin a la forma d’un tumor i destrueixin les cèl·lules canceroses sense afectar el teixit normal circumdant.

El CST dona resposta a les necessitats de radioteràpia dels habitants del Vallès Occidental en la seva seu de l’Hospital Universitari de Terrassa, i també als del Bages, Berguedà, Cerdanya, Moianès i Solsonès a la seu del Servei situada a l’Hospital Sant Joan de Déu de Manresa. Amb l’augment i millora dels equips de radioteràpia, el CST ha passat a atendre 2400 pacients anuals: 600 pacients del Bages, Berguedà, Cerdanya, Moianès i Solsonès, a la seu de l’Hospital Sant Joan de Déu de Manresa; i 1.800 pacients del Vallès Occidental a la seu de l’Hospital Universitari de Terrassa (amb pacients del propi hospital, del Consorci Hospitalari Parc Taulí i de l’Hospital Universitari Mútua de Terrassa). Un nombre que s’ha vist augmentat en un total de 200 pacients gràcies a aquestes millores a Terrassa. Amb aquestes dades el Consorci Sanitari de Terrassa esdevé el segon centre en volum de pacients radioteràpics a Catalunya, després de l’Institut Català d’Oncologia d’Hospitalet de Llobregat.

Actualment a l’Hospital Universitari de Terrassa es realitzen tècniques de radioteràpia externa com la 3D (tridimensional), la 4D (relacionada amb el moviment del tumor), la VMAT (volumètrica per a millor ajustament de la irradiació a la geometria del tumor), la SBRT (radioteràpia corporal extracranial, que permet donar dosis altes en poques sessions) i, recentment, s’ha incorporat la SGRT (radioteràpia guiada per superfície cutània, que controla el posicionament del pacient durant la sessió d’irradiació). A més el servei de radioteràpia del CST ha incorporat recentment un sistema d’identificació facial per garantir la identificació inequívoca dels pacients. Aquestes novetats al Servei d’Oncologia Radioteràpia del CST han estat possibles gràcies a la implicació i treball de tots els professionals, tant dels especialistes en Radiofísica Hospitalària i els tècnics de dosimetria i radioteràpia externa, com dels metges oncòlegs radioteràpics, el personal d’infermeria, els TCAI i els administratius de GPAC.