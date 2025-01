Renfe finalitza les obres de millora de l’Estació del Nord

Renfe ha finalitzat les obres de reformes puntuals per millorar l’accessibilitat de l’Estació del Nord de Terrassa, per on circulen les línies R4 i RL4 de Rodalies de Catalunya, amb un pressupost total de 337.500 euros. Segons ha informat l’operadora en un comunicat, l’actuació ha consistit a col·locar nous recorreguts i paviments d’advertiment des de l’entrada del vestíbul fins a les andanes.

Per millorar les condicions de mobilitat dels viatgers dins de l’estació, s’han substituït les franges grogues antilliscants de les andanes i s’han millorat tots els recorreguts amb paviments podotàctils d’advertiment en punts que poden suposar risc. Així mateix, s’ha col·locat paviment de senyalització a l’embarcament i desembarcament d’escales i ascensors, franges d’aproximació a les andanes amb botons adherits i indicacions de la vora de l’andana.

D’aquesta inversió i millores, Renfe calcula que se’n beneficiaran des d’ara uns 16.000 viatgers que cada dia passen per Terrassa Estació del Nord. Aquestes obres són un nou exemple del procés de modernització de l’Estació del Nord de Terrassa, després del pla “Transformem Rodalies” anunciat el passat abril, en el qual es pretenia millorar la informació dels viatgers en temps real, i que aquesta s’ofereixi de forma simultània en estacions i per múltiples canals de comunicació.

