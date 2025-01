La Masia Freixa, a punt per ser encara més bonica

La nova Masia Freixa està, ara sí, molt més a prop. El finançament de la rehabilitació integral de l’edifici, la seva museïtzació i digitalització, per convertir-la en un centre d’interpretació del Modernisme, està tancat després que l’Ajuntament de Terrassa hagi acceptat la subvenció de 2.987.345 euros procedents dels fons europeus Next Generation, que financen el projecte al 100%.

Aquest era un pas crucial per a la intervenció, que ara afronta el repte d’estar enllestida el mes de març de 2026, en només tretze mesos. És el termini que fixen els fons europeus, una data límit gairebé impossible de complir per a una actuació de gran envergadura que inclou obres i reubicació de serveis.

Fons municipals expliquen que el govern estaria negociant una moratòria en l’execució dels treballs, juntament amb altres ajuntaments amb patrimoni i beneficiaris del paquet d’ajudes europees. Els municipis intenten tancar amb el Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme una nova data límit.

Sigui com sigui, els 3 milions ja són una realitat i aquest divendres, després que es doni compte del decret d’acceptació de la subvenció en junta de govern, comença el compte enrere per la transformació de la Masia Freixa.

L’edifici és ja un dels més mediàtics del patrimoni terrassenc, l’element modernista amb més projecció. Ara, la masia es prepara per acompanyar al visitant a un viatge en el temps real i també virtual.

I és que l’edifici tornarà a ser una gran residència burgesa de principis del segle XX, gràcies a la recuperació del mobiliari original de la família Freixa, que els hereus han cedit a l’Ajuntament i que seran rehabilitats per tornar a ocupar el seu lloc original.

A la planta baixa, l’actual sala d’actes deixarà aquesta activitat per tornar a ser el menjador, un conjunt de mobles dissenyats per Joaquim Vancells. Les sales que ara funcionen com a seu de la Sindicatura de Greuges i despatxos de la regidoria de Turisme es transformaran en les estances originals de la família. I a l’extrem est de l’edifici, la sala de grans finestrals recuperarà les peces originals de la sala d’estar.

A la mateixa planta baixa està previst ubicar un espai audiovisual que permetrà al visitant gaudir d’una recreació virtual de la masia original, la torre i gaudir d’una recreació de l’evolució de l’edifici al llarg de la història, amb atenció al seu passat com a magatzem tèxtil.

La rehabilitació integral de la Masia Freixa permetrà posar al dia l’edifici, obrir per primera vegada l’accés a la torre, que es podrà visitar, i les vistes a l’estructura de fusta de l’edifici, el llegat del seu passat com a nau tèxtil.

Les obres restauraran la fusteria, els paviments i milloraran l’estanquitat de l’edifici, a banda de rehabilitar el dipòsit d’aigua i la segona planta, on se situaven les habitacions del servei.

Nou destí per a la Sindicatura

El rellotge de la remodelació de la Masia Freixa començarà a córrer demà i amb ell, els moviments per trobar una nova ubicació per als dos serveis que ara ocupen els despatxos de l’edifici modernista.

La Sindicatura de Comptes té la seva oficina i el despatx del síndic al parc de Sant Jordi i ara s’estudia la millor opció per reubicar-lo. El síndic demana des de fa temps una seu per la sindicatura “cèntrica, accessible, adequada a la rellevància de la institució i un espai acollidor per a les persones que venen, moltes preocupades i angoixades”, explica aquest dijous Mustapha Ben El Fassi, síndic de Terrassa.

En aquest moment, un dels destins que apunta com a més viable és un local municipal entorn de la plaça Nova. La decisió, però, no està tancada. “Volem que sigui la millor i la més apropiada no pas per al síndic, sinó per a la ciutadania de Terrassa”, insisteix Ben El Fassi.

La rehabilitació integral de la Masia Freixa obligarà a reubicar el despatx de la regidoria de Turisme i les oficines del servei, que ara estan situades a l’edifici protegit.

L’Ajuntament té ara poc més d’un any per afrontar aquest procés i executar el projecte, sempre que es mantingui el primer calendari límit del març de 2026. Si les converses dels ajuntaments amb el ministeri fructifiquen, Terrassa disposarà de més marge per executar el projecte de la Masia Freixa. La voluntat és que la intervenció disposi dels terminis habituals per als projectes finançats pels fons europeus Next Generation: dos anys.

El projecte de la Masia Freixa era un dels més desitjats i necessaris. L’import de la intervenció és tan elevat -gairebé 3 milions d’euros, que resultava impossible afrontar-lo en una única intervenció amb fons estrictament municipals. La proposta de subvenció per a la Masia Freixa va fracassar en dues ocasions. La tercera convocatòria, ajudes pensades per a la rehabilitació d’espais amb usos turístics, encaixava perfectament i l’ajut va arribar.