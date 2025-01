El cos de Bombers renova la seva flota a Terrassa

Nous vehicles a Bombers. El parc local de Terrassa renova la flota amb una nova autoescala i tres bombes, una de les quals amb 10.000 litres d’aigua.

El parc de Bombers de la Generalitat a Terrassa té flota flamant. La Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments ha renovat la “plantilla” rodada en els últims mesos, en una operació que ha experimentat un impuls especial des del novembre, amb l’arribada de quatre vehicles. Entre ells, una nova autoescala de 32 metres de longitud.

L’autoescala automàtica substitueix la que estava operativa fins ara, en bon estat però amb 15 anys d’antiguitat, que ha estat destinada al parc de Rubí. Fins ara, aquesta població vallesana no disposava de camió escala, per la qual cosa els serveis en altura (per exemple, per sufocar incendis en habitatges) els duien a terme bombers de Terrassa amb el vehicle assignat al parc egarenc. Rubí, llavors, disposa ja d’autoescala, circumstància que alliberarà d’actuacions als efectius del cos d’emergències de Terrassa.

A més de l’autoescala automàtica, la renovació de la flota inclou la substitució d’una bomba urbana lleugera, de 1.500 litres d’aigua. Es tracta d’un vehicle de primera sortida “per a emergències que no siguin d’altura ni requereixin gran quantitat d’aigua”, com assenyala Jordi Moreno, cap del parc. Les obertures d’habitatge, els rescats en ascensors o els incendis de poca envergadura formen part d’aquest grup d’intervencions.

L’autoescala antiga ha estat destinada al parc de la ciutat de Rubí

També ha arribat al parc una bomba urbana pesada (de 4.000 litres), indicada per a incendis urbans per a l’extinció dels quals es requereixi més quantitat d’aigua, però també per a serveis relacionats amb accidents de trànsit.

Bomba nodrissa pesada

Els tres tipus de vehicles esmentats són els que acostumen veure els terrassencs en comboi en la resposta a incendis, però el parc local compta també actualment amb una bomba nodrissa pesada, amb capacitat per a 10.000 litres d’aigua i 1.500 d’escuma, l’estàndard per a incendis, com els d’indústries, que necessiten un gran cabal d’atac.

La flota de les instal·lacions de Terrassa està formada en l’actualitat per vuit vehicles: cinc d’aigua, l’autoescala, una furgoneta de nou places per a transport de personal i un vehicle lleuger. “La renovació ens permet comptar amb eines més modernes i efectives”, subratlla Moreno. El canvi no es limita als vehicles, sinó que abasta la resta del material associat, que permet una major funcionalitat. Un exemple el constitueixen les eines de tall o els separadors, que són elèctrics, autònoms, i l’ús dels quals no queda llastrat pel transport de mànegues i sistemes hidràulics.

Les obres del nou parc de Terrassa podrien començar a finals de gener

El cos d’emergències afronta a Terrassa un any amb més reptes. El principal: la construcció del nou parc en el solar on es troba l’actual, a l’avinguda de Barcelona. El projecte ha sofert l’enèsim ajornament, perquè l’inici de les obres estava previst per a mitjan d’octubre passat. És molt probable que els primers treballs es duguin a terme a finals d’aquest mes de gener. Per al de setembre es preveu també una ampliació de plantilla que permeti disposar d’un mínim de vuit efectius per torn, un més que ara.