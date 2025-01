Mor Gemma Elias, mestra i exdirectora de l’Escola Tecnos

Gemma Elias Agustí, mestra i exdirectora de l’Escola Tecnos, ha mort a l’edat de 61 anys. Llicenciada en pedagogia per la UAB, va ser durant més d’una dècada al capdavant de la direcció de l’escola, on va exercir també com a mestra, tutora i com a coordinadora TAC de primària. Elias va ser membre del nucli impulsor del projecte STEAMcat a l’Escola Tecnos, el programa d’innovació pedagògica del departament d’Ensenyament de la Generalitat.

La comunitat de l’Escola Tecnos mostrava aquest dijous al matí la seva consternació per la pèrdua de la mestra i companya i feia públic el seu condol en xarxes socials.

Amb el cor trencat i amb una tristor immensa, lamentem comunicar-vos la mort de la nostra estimada Gemma Elias, companya, mestra i exdirectora de l’escola. La seva passió perdurarà per sempre en el nostre record.

Tot el nostre afecte i suport per a la família 🤍 pic.twitter.com/fQNOZPJcir — Escola Tecnos (@escolatecnos) January 9, 2025



La vetlla es farà a la sala 6 del Tanatori de Terrassa, a partir de les 14 hores d’aquest dijous 9 de gener. La cerimònia es farà divendres, dia 10 de gener, a les 16 hores a l’Espai Temple del Cementiri de Terrassa.