Salvador Illa visita les instal·lacions de l’ESEIAAT

L’Escola Superior d’Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa (ESEIAAT) de la Universitat Politècnica de Catalunya – BarcelonaTech (UPC) ha rebut aquest divendres la visita del president de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa, que ha pogut conèixer de primera mà l’impacte de l’escola d’enginyeria més gran de Catalunya en el territori i en el conjunt del país. Al llarg de 120 anys d’història, el centre ha titulat més de 40.000 enginyers i enginyeres altament qualificats.

El president ha estat rebut pel rector de la UPC, Daniel Crespo, i el director de l’ESEIAAT, Xavier Roca, i també hi han estat presents el vicerector de Política de Personal Docent i Investigador, Miquel Soriano, i la vicerectora de Qualitat i Política Lingüística, Imma Ribas.

Salvador Illa ha estat acompanyat per la consellera de Recerca i Universitats, Núria Montserrat; l’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart; i la delegada del Govern a Barcelona, Pilar Díaz.

Durant la visita, el president Illa ha signat el llibre d’honor de l’Escola i ha visitat alguns dels 165 laboratoris de recerca i docència i aules amb què compta l’Escola, com ara el Digital Lab, el Factory Lab, l’Space Lab i una nova aula de treball flexible i interactiva. La visita ha finalitzat al Hub d’Innovació i Emprenedoria de l’ESEIAAT, un espai inaugurat recentment a l’edifici Gaia, on estudiants de la UPC a Terrassa desenvolupen els seus projectes reals d’enginyeria i es formen per posar al mercat les seves idees de negoci.

El director Xavier Roca ha explicat al president l’impacte d’aquesta escola d’enginyeria en el territori i en el conjunt del país al llarg de 120 anys d’història.

900 enginyers i enginyeres l’any

L’ESEIAAT acull actualment més de 4.000 estudiants distribuïts en els 10 graus i 10 màsters que ofereix el centre en les àrees d’enginyeria industrial, aeroespacial i audiovisual. Aquesta escola, que titula cada any gairebé 900 enginyers i enginyeres altament qualificats, impulsa des de fa més de deu anys el programa INSPIRE, una iniciativa pionera i premiada per la Generalitat de Catalunya a través de la qual prop d’un miler d’estudiants han pogut desenvolupar els seus projectes reals d’enginyeria durant la carrera.

A més, l’ESEIAAT compta amb 32 grups de recerca integrats per gairebé 400 investigadors i investigadores. El centre ha facturat, en el darrer exercici, 20 milions d’euros per projectes de transferència de tecnologia amb empreses.