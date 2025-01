Josep Lluís Trapero visita l’antic edifici de jutjats

El director General dels Mossos Esquadra, Josep Lluís Trapero, i el comissari en cap del cos, Miquel Esquius, han visitat aquest divendres l’edifici dels antics jutjats de la Rambla d’Ègara, que esdevindrà una comissaria compartida entre la policia catalana i la Policia Municipal, a banda de seu de serveis policials. El desplaçament a Terrassa s’ha realitzat amb l’objectiu de valorar-ne les característiques de l’edifici i avaluar la seva adaptació com a equipament policial.

Han acompanyat a Trapero en la seva visita a la ciutat l’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart; amb el tinent d’alcalde de Territori, Xavier Cardona; la tinenta d’alcalde i regidora de Seguretat, Via Pública i Protecció Civil, Patricia Reche; i l’intendent de la Policia Municipal de Terrassa, Daniel Guillem.

La visita de Trapero confirma la voluntat de la conselleria d’Interior de continuar endavant amb el projecte d’una comissaria mixta de Mossos d’Esquadra i Policia Municipal a Terrassa. El projecte transcendeix la creació d’una nova oficina d’atenció ciutadana (OAC), donat que Interior projecta recuperar tot l’edifici dels antics jutjats per a habilitar-lo com a un equipament íntegrament per a la policia catalana. La idea és agrupar serveis regionals i nacionals de Mossos d’Esquadra ara escampats pel territori.

La nova oficina mixta serà una OAC on es podran presentar denúncies i disposarà de dotacions policials que patrullaran per la ciutat, tant pel centre urbà com allà on es precisi la seva presència. El model de comissaries compartides que interior està implantant als centres urbans de les ciutats catalanes busca oferir una policia pròxima a la ciutadania, amb vocació de policia de barri, a banda de millorar la percepció de seguretat entre la població.

El model potenciarà els binomis de patrullatge (Policia Municipal i Mossos d’Esquadra) i incrementarà la plantilla policial de Terrassa. La nova OAC serà complementària a les comissaries ja existents: la de Policia Municipal a Glòries Catalanes i la de Mossos d’Esquadra a la carretera de Matadepera.

Pel que fa a l’antic edifici de jutjats, aquest va tancar les portes l’any 2009, coincidint amb la inauguració del Palau de Justícia, situat a la Rambleta. Fa doncs més de quinze anys que l’immoble està en desús.

La Direcció General de Patrimoni ja va comprovar en l’anterior mandat català que l’estructura de l’edifici està en bones condicions, de manera que la intervenció consistirà a adequar-lo a la normativa i equipar-lo com a seu policial. Aixecat l’any 1982, a l’antic edifici de jutjats serà necessari renovar instal·lacions, ascensors i intervenir a la façana. Cal recordar que l’any 2014 es va aixecar l’alarma pel despreniment de les persianes que cobreixen l’edifici. Quatre anys després, la Generalitat va sanejar la façana i posteriorment LaFACT va cobrir-la amb dues grans imatges de ballarins de clàssica que promocionen la programació estable de la Factoria Cultural i Terrassa com a Ciutat de la Dansa.

L’edifici dels antics jutjats ocupa una superfície de 4.200 metres quadrats distribuïts en planta baixa i quatre pisos d’alçada. La planta baixa, la destinada a la nova comissaria compartida, té uns 500 metres quadrats.

Un dels hàndicaps de l’edifici de la Rambla és la manca de places d’aparcament que necessiten els cossos policials, tant pel que fa a les patrulles vinculades a la OAC com pels serveis policials que ocuparan la resta de l’edifici. La visita d’avui també ha abordat aquest aspecte del projecte.