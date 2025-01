Nous models de recollida d’alta eficiència

L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, juntament amb tinent d’alcalde de Territori i regidor de Neteja, Xavier Cardona i la tinenta d’alcalde de Transició Ecològica i regidora de Medi Ambient i Sostenibilitat, Patricia Reche, han fet balanç de les mesures de neteja del passat 2024 i han marcat els objectius de la ciutat en aquest àmbit per aquest 2025. Molt destacable és que al baròmetre de l’any 2024, la neteja preocupava el 5,8% dels enquestats terrassencs i, mirant l’índex de l’any anterior, el 2023, aquest tema preocupava al 16,3%. Un canvi important, que l’Ajuntament destaca i amb el qual s’anima a seguir potenciant les millores de neteja de la ciutat.

Per això, l’Ajuntament posarà en marxa el segon trimestre de 2025 nous sistemes d’alta eficiència de recollida de residus amb identificació del generador, per assolir els índexs europeus de reciclatge, que la UE marca que han d’arribar al 55% de les deixalles per aquest 2025, al 60% al 2030, i al 65% al 2035. Actualment, aquest índex de recollida de residus a Terrassa se situa al 44,74%, per sobre de grans ciutats com Barcelona, Sabadell o l’Hospitalet. De fet, Terrassa és capdavantera en aquest aspecte, per les seves característiques, perquè segons dades de l’Agència de Residus de Catalunya (ARC) situen Terrassa com la ciutat de més de 100.000 habitants amb el millor índex de recollida selectiva i menor generació de residus.

Però amb això, ja avisa Jordi Ballart que no n’hi ha prou: “Davant dels problemes i les preocupacions de la ciutadania, posem solucions, recursos i sensibilització. Aquesta es la nostra aposta, poc a poc es va veient a la ciutat, amb l’objectiu de seguir millorant la neteja de la nostra ciutat. Sabem que per molt que la ciutat estigui neta, sempre hi ha la percepció que hi ha algun espai que no està prou bé. Però no hi hagi dubtes que la voluntat política és molt clara i és que la neteja millori sempre a la ciutat”. Per aquest motiu, l’Ajuntament es compromet a instaurar els models de recollida d’alta eficiència. Uns models que, a través de la individualització del servei, aconsegueixen un resultat ambientalment superior, tant quantitativament com qualitativament, que van associats a una implantació d’un sistema de control de l’usuari i del servei exhaustiu, amb gran quantitat de dades de control.

A Terrassa s’utilitzarà un sistema mixt que combina la tecnologia dels contenidors tancats amb identificació i la recollida porta a porta. Hi haurà contenidors tancats amb identificació per a la recollida domèstica de la fracció resta i orgànica i activitats amb generació assimilable a volums domèstics. També s’instaurarà un porta a porta als usuaris domèstics de la fracció vegetal i poda a les urbanitzacions terrassenques, que s’unirà al porta a porta de la fracció orgànica i la resta dels grans establiments comercials. Els materials i els equipaments necessaris per desenvolupar aquest projecte, s’adquiriran a través de l’Acord Marc del Consorci de Residus del Vallès Occidental. El cost previst de la implementació dels nous models i la campanya informativa corresponent és de 328.747,88 euros, dels quals l’Agència de Residus de Catalunya subvenciona 116.902,69 euros.

Contenidors intel·ligents tancats amb identificació

La primera fase de la implementació del nou model amb el tancament progressiu de contenidors de les fraccions de resta i orgànica a la ciutat començarà als barris de Can Palet de Vista Alegre, Vista Alegre i Can Gonteres. Seran contenidors instal·lats a la via pública, en els mateixos emplaçaments, amb capacitat de 800 litres amb per la fracció orgànica i de 1.100 litres per a la fracció resta. Cada contenidor tindrà associats els usuaris que se li ubiquen més properament, per tal d’optimitzar el seu ús, i facilitar les campanyes d’informació i d’inspecció. Podran fer-ne ús les 24 hores del dia, i els 365 dies de l’any. A més, es lliuraran cubells i bosses compostables de 7 litres als usuaris, durant el primer any.

Recollida de residus porta a porta a les urbanitzacions

La recollida porta a porta pels usuaris serà limitada a les fraccions vegetal i de poda, i haurà de ser acordada amb prèvia trucada. També es lliurarà a cada habitatge un sac de 1000L de ràfia homologada, i reutilitzable perquè dipositi les restes. S’haurà d’indicar la direcció completa de l’habitatge i el volum a lliurar. En aquest cas, el lliurament de la fracció vegetal es lliurarà davant del portal de l’habitatge a la franja horària que s’hagi acordat prèviament. El sistema porta a porta per als grans usuaris comercials se seguirà realitzant els tres dies a la setmana a la porta de l’establiment, com es fa actualment. S’analitzaran els eixos comercials de Terrassa, detectant aquells grans productors, per a presentar-los-hi una recollida de residus especial per a ells.

Quatre nous vehicles d’Eco-Equip

Xavier Cardona alerta que “el 50% dels vehicles d’Eco-Equip té més de 10 anys, fet pel qual es pretén modernitzar-ne la flota”, i ahir també van s’hi presentar quatre nous vehicles: un d’elèctric, que es destinarà al buidatge de papereres a les zones més comercials; i tres vehicles satèl·lit de 3,5 tones per reforçar el servei. A més s’està treballant per adquirir dos vehicles recol·lectors de càrrega lateral a finals d’any, que sumaran un total de 12 vehicles d’aquestes característiques al a flota d’Eco-Equip. Una inversió que es preveu d’1.300.000 euros, però que l’Ajuntament intentarà que aquest any arribi al milió i mig.

Balanç de les mesures de millora de la neteja al 2024

L’any passat es va iniciar una neteja integral de tots els contenidors de la ciutat amb un pressupost de 20.000 euros. A l’estiu es va començar amb l’objectiu d’arribar a totes les bateries de la ciutat – 6000 contenidors – i, actualment, ja s’han netejat el 100% dels contenidors. Es van instal·lar 214 contenidors nous dels quals 15 eren noves aplicacions, i la resta eren substitucions de contenidors malmesos o cremats. A l’octubre es va signar el contracte de subministrament i recanvis de contenidors a càrrega posterior, i amb això s’ha reduït el temps en el qual el contenidor està trencat al carrer. Actualment, el temps de reparació promig d’un contenidor és entre tres i set dies. Es van intensificar les tasques comunicatives, amb informadors ambientals i campanyes de sensibilització. També es va reforçar el control dels abocaments a la via pública, amb més de 1150 inspeccions realitzades i sancions imposades als infractors. A més, es va iniciar una prova pilot de 6 mesos per la millora de la recollida de mobles a la via pública: dos equips amb torn de tardes, per tal de reforçar i millorar el manteniment de l’estat de neteja dels carrers, recollint els mobles abandonats.