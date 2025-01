La Fundació Ampans, que treballa en l’acompanyament a persones amb discapacitat intel·lectual, malaltia mental i en situació de vulnerabilitat, busca nous recursos per completar el finançament del projecte residencial que desenvolupa a la ciutat de Terrassa, on el mes de maig de 2024 va començar l’edificació d’una residència i centre de dia al carrer de la Castellassa (Can Petit).

Aquest dimarts, el director general de la fundació, Toni Espinal, i la directora de serveis residencials, Janeta Camps, han mantingut una reunió amb la regidora de Capacitats Diverses, Meritxell Lluís, en el decurs de la qual han exposat l’estat actual del projecte residencial.

Durant la trobada, la Fundació d’Atenció i Inserció Discapacitat Intel·lectual Ampans ha sol·licitat un seguiment de l’estat constructiu del nou equipament i ha posat sobre la taula el repte del seu finançament.

Ampans necessita suport a la inversió de la nova residència, que disposarà de 60 places, en una desena d’unitats de convivència, per a persones amb discapacitat intel·lectual que requereixen acompanyament les 24 hores. Pel que fa al centre de dia, tindrà una capacitat de 20 places. L’entrada en servei del nou equipament suposarà doblar l’oferta de places per a persones amb discapacitat intel·lectual a la ciutat. També evitarà que moltes famílies hagin de sortir de Terrassa, amb el desarrelament que això comporta.

El projecte d’Ampans té com a objectiu “oferir atenció propera a les persones i a les seves famílies, responent a les necessitats d’una part de la població que actualment és atesa per la nostra entitat o per altres, sovint lluny del seu entorn d’origen”, comenten des de la fundació.

La residència i el centre de dia de Terrassa atendran població local i dels entorns, majoritàriament. La manca de places per a persones amb discapacitat intel·lectual, malaltia mental i en situació de vulnerabilitat és molt elevada a Catalunya. Només Ampans disposa d’una llista d’espera de 131 persones, majoritàriament amb domicili a la Catalunya central.

A Terrassa, Ampans comptarà amb el suport de l’entitat egarenca Prodis. Ambdues entitats signaran un conveni marc de col·laboració per portar a terme projectes, actuacions conjuntes i compartir coneixement.