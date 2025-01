Can Palet de Vista Alegre tindrà una línia de bus amb més horaris i freqüències

L’Ajuntament ha acordat aquest dimarts en una reunió amb l’associació de veïns de Can Palet de Vista Alegre consolidar la línia d’autobús L-12 com a línia regular. L’acord suposa modificar el sistema dual amb el què la línia opera actualment, amb expedicions regulars i expedicions a demanda, eliminant el servei L-12 Flex i establint totes les expedicions amb el sistema de línia regular, amb horaris definits i estables.

Aquesta proposta arriba després de diverses reunions amb l’associació de veïns, que reclamava millores en el servei de bus i que s’ampliessin els horaris de la línia, tant en dies laborables com en caps de setmana, per garantir la connexió dels veïns del barri amb el centre de la ciutat, així com també al mes d’agost en què fins ara funcionava només sota demanda en horari de dissabte de 9 a 14 hores.

La planificació que l’Ajuntament ha presentat als veïns elimina les expedicions a demanda per establir un horari regulat en dies laborables, i dos torns de servei regulat en matí i tarda, els dissabtes. A més es creen expedicions els diumenges i festius, tant de matí com de tarda.

La previsió municipal és que aquestes millores es puguin ja implementar al mes de març. Aquest canvi coincideix, però, amb les obres de millora de la rotonda de carretera de Martorell C-243c amb la carretera BV 1203 a Ullastrell, les quals està duent a terme la Generalitat, i que poden causar algunes afectacions horàries fins a la seva finalització.

Altres millores al barri

Les reunions amb els veïns han servit per avançar i donar resposta a altres demandes, com la millora de la pista de petanca, que havia patit desperfectes amb la pluja, l’arranjament de les porteries del camp base de la plaça de la Pau i la millora del Casal, amb l’obertura d’una finestra i una zona de bar al seu interior.

També s’han dut a terme canvis de sentit de circulació de diversos carrers per millorar-ne la seguretat, s’han implementat dues càmeres de vigilància, instal·lat dues proteccions antibolcatge a bateries de contenidors per als senglars i s’ha executat la franja de baixa combustibilitat del barri. Actualment, l’Ajuntament redacta el projecte per a la instal·lació, en un futur, d’una pèrgola lleugera a la paret del casal de la plaça per dotar l’espai d’ombra, i en la redacció del projecte de les escales del carrer Estornell.