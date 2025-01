Els Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) han tancat l’any 2024 amb un registre de 5.809.961 usuaris a les estacions de Terrassa, un 15,3% més que el 2023, quan se’n van detectar 5.037.996. Però la ciutat vallesana només representa una part del total dels viatgers de totes les línies metropolitanes. En aquest sentit, aquest 2024 el servei de transport públic ha assolit un rècord històric de demanda, amb un total de 97,4 milions de viatgers, un 7,2% més que el 2023, i un 7% més que els que es van comptabilitzar el 2019. A la línia Barcelona-Vallès, concretament, durant el 2024 s’han registrat prop de 68,8 milions de trajectes, un 6% més que l’any anterior i un 3,8% més que el 2019. A banda de Terrassa, l’increment de la demanda respecte al 2023 ha estat superior a la mitjana en municipis com Sabadell (18,5%), Sant Quirze del Vallès (10,8%) i Rubí (9,2%), tot i que, en comparació amb el 2019, Sabadell i Terrassa són les ciutats on més ha crescut la demanda: un 40,4% i un 27%, respectivament.

Estacions terrassenques

La tendència a l’alça any rere any evidencia que cada vegada més terrassencs opten per moure’s en Ferrocarrils. I és que a Terrassa, en particular, l’increment d’aquest últim any ha estat del 27% respecte al 2019, quan 4.573.346 persones van agafar els Ferrocarrils des d’alguna estació de la ciutat. Llavors, Terrassa Rambla i Vallparadís Universitat van ser les estacions en què es van registrar més passatgers: 1.674.904 i 1.182.708, respectivament. I el rànquing s’ha mantingut així: aquest 2024 aquestes xifres s’han incrementat encara més, amb un augment del 20,6% (2.020.704 viatgers) a Terrassa Rambla, i un 27,8%, a Vallparadís Universitat (1.511.463). A la vegada, aquestes xifres suposen un 13,1% i un 16,4% més que el 2023.

D’altra banda, per ordre, les estacions de Terrassa Estació del Nord (1.015.558), Terrassa Nacions Unides (747.783) i Les Fonts (514.453) són les següents en la classificació d’aquest 2024, encara que totes tres també han registrat més usuaris que l’any anterior. En concret, un 20,1%, un 16,6% i un 10,2% més que el 2023, respectivament.

“Hem tornat a créixer en passatgers”

El president de Ferrocarrils, Carles Ruiz Novella, destaca que les dades d’ús dels Ferrocarrils són molt positives: “Hem tornat a créixer en passatgers a totes les línies i també pràcticament a totes les estacions”. Aquest rècord de demanda anual, afegeix, els “motiva per continuar treballant cada dia per oferir una opció de transport públic, fiable, segur i de qualitat, per tal de fomentar que cada cop més gent deixi el cotxe a casa amb l’objectiu final d’anar descarbonitzant la mobilitat”.

Prop d’un 99% de puntualitat

L’Índex de Puntualitat de Ferrocarrils s’ha mantingut aquest 2024 ha vorejat el 99% a totes les línies. En concret, ha estat d’un 99,77% a la línia Barcelona-Vallès, d’un 98,63% a la línia Llobregat-Anoia i d’un 98,95% a la línia Lleida-La Pobla de Segur. L’Índex de Puntualitat considera que un tren arriba amb retard a partir dels 3 minuts. D’altra banda, l’Índex de Control de Qualitat, que permet controlar diàriament el grau de desenvolupament del servei real respecte al programat, ha estat del 99,44% a la línia Barcelona-Vallès; del 98,58% a la línia Llobregat Anoia, i del 99,64% a la línia Lleida-La Pobla.