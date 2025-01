El tinent d’alcalde de Projecció de la Ciutat i regidor de Turisme, Joan Salvador, ha participat aquest dimecres al migdia en l’acte de lliurament de premis del Concurs d’Instagram Millor Foto Terrassa 2024. Durant tot l’any 2024, Terrassa Turisme ha estat buscant la millor foto de cada mes. Per això s’ha fet una selecció setmanal de les millor imatges etiquetades amb #terrassaturisme i mencionades al seu perfil d’Instagram (@terrassa_turisme), i premiant i felicitant a final de mes la millor d’entre les seleccionades setmanalment.

Un cop acabat l’any, es van publicar a Instagram les dotze imatges guanyadores de cada mes i la gent va votar les fotos finalistes del 8 al 12 de gener. La foto més votada (amb un total de 786 likes) ha estat la vencedora del concurs Millor Foto Terrassa 2024. El guanyador ha estat Xavi Riera Margarit (@xavirieramargarit), amb una fotografia que mostra una posta de sol per darrere de La Mola.

Per participar, calia haver etiquetat les fotografies amb l’etiqueta #terrassaturisme, o haver fet menció al perfil de Terrassa Turisme, a més de ser el guanyador de la foto d’algun mes. En aquest cas, la fotografia guanyadora correspon a la millor foto del mes de juliol.

La iniciativa compta amb el suport i el patrocini de: Mercat de la Independència, Botiga Samarretes, La Fact Cultural, Jazz Terrassa, Cinema Catalunya, Orxateria Ribera, Terrassa Centre, Gremi d’Hostaleria de Terrassa i Comarca, Terrassa Arts Escèniques i Kareba Viatges. El premi del concurs d’aquest any ha consistit en una dessuadora, gentilesa de Samarretes; una panera, gentilesa del Mercat de la Independència; dues entrades al Cinema Catalunya; tres llibres de Terrassa Centre i una bossa “Love” local; un “kit” de viatge, gentilesa de Kareba Viatges; dues entrades per a un concert de la temporada de Jazz; una visita guiada pel patrimoni de Terrassa per a dues persones i un “kit” de productes de la botiga de Terrassa Turisme.