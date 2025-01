Gairebé 450 persones identificades i 34 detinguts. Aquest és el balanç definitiu dels 11 operatius conjunts realitzats per la Policía Nacional i altres cossos, com la Policia Municipal de Terrassa, a Terrassa, Rubí i Sant Cugat del Vallès en els darrers mesos.

Aquest dimarts, la Policía Nacional ha fet públiques les dades de les intervencions conjuntes efectuades amb Mossos d’Esquadra, Policia Municipal i Inspecció de Treball i Seguretat Social de Barcelona entre el 17 de juliol passat i el 9 de gener d’enguany.

Les inspeccions s’han dut a terme en via pública i en diversos establiments. El propòsit era “tant la prevenció de delictes comesos per ciutadans estrangers multireincidents que ocasionaven gran inseguretat ciutadana, com protegir persones migrants els drets fonamentals de les quals poguessin estar sent vulnerats pels diferents responsables dels establiments inspeccionats”, diu la policia.

Establiments

Es van realitzar inspeccions en establiments de diferent naturalesa de les localitats de Terrassa, Rubí i Sant Cugat, comptant en alguns dels operatius amb Inspecció de Treball.

A les 11 intervencions es va identificar a 448 persones en total, amb un resultat de 34 ciutadans estrangers detinguts, als quals se’ls va iniciar la tramitació d’incoació d’expedient d’expulsió per Infracció greu a la Llei d’Estrangeria,

Els detinguts acumulaven un total de 67 antecedents policials per diversos delictes; en la seva majoria, per delictes contra el patrimoni i contra les persones.

A més, es van intervenir “gran nombre d’armes considerades com a perilloses i diverses substàncies estupefaents“, afirma el Cuerpo Nacional de Policía.