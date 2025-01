Quatre vehicles de la flota d’Eco-Equip s’han dirigit aquest matí al Port de Barcelona per carregar material de necessitat i traslladar-lo a Paiporta, unint-se al comboi solidari que avui mateix es dirigirà al municipi afectat per la Dana que va assolar València els dies 29 i 30 d’octubre. El servei ha volgut donar resposta a la sol·licitud de transport que ha fet arribar aquesta setmana la Delegació de Govern.

Amb aquesta acció, Terrassa segueix mostrant el seu compromís amb els afectats per la Dana, que va ser especialment devastadora en zones, com Paiporta, Benetúster, Catarroja o Picaña. Ja el passat 4 de novembre, Eco-Equip va destinar cinc camions en un primer comboi que va traslladar el material recaptat per la campanya solidària que va realitzar-se a la ciutat i que va comptar amb la col·laboració de més de 400 persones voluntaries, entitats i col·lectius de la ciutat, recaudant diverses tones de productes de necessitat.

Comboi terrassenc solidari cap a Paiporta