L’epidèmia de la grip arriba al seu pic de casos amb una variant més contagiosa

El Departament de Salut comença a parlar de pic de contagis amb la campanya de grip d’enguany i que, per tant, la corba de casos va normalitzant-se. Una situació epidemiològica que deixa més de 365 infectats per cada 100.000 habitants a tot Catalunya, comptant també altres virus respiratoris, encara que la grip n’aplega la gran majoria. Les dades que són molt més baixes respecte del que s’ha vist a Terrassa, on els indicadors tant del Servei de Malalties Infeccioses de MútuaTerrassa com del Servei d’Atenció Primària de l’Hospital Universitari de Terrassa – CST, apuntaven que en aquestes dues primeres setmanes de l’any s’havien arribat a superar els 800 casos per cada 100.000 habitants. El pic de contagis, doncs, arriba d’acord amb el que avançaven les doctores Esther Calbo, de MútuaTerrassa, i Montse Ureña, del CST, que vaticinaven la tercera i la quarta setmana de gener com el punt àlgid de casos a Terrassa. Un pic que arriba lleugerament abans que la campanya de grip del 2024, quan va arribar al seu màxim les dues últimes setmanes de gener.

Una grip molt contagiosa

Tot i que la grip d’enguany ha estat una grip corrent quant a malaltia i símptomes – amb 4 o 5 dies de febre i malestar de mitjana -, és lleugerament més agressiva i contagiosa. Aquest any s’assolien i s’excedien les xifres de 800 contagis de malalties respiratòries per cada 100.000 habitants a la ciutat, mentre l’any passat es fregaven els 900. A priori, sembla que la grip de l’any passat va ser més contagiosa, però no va ser-ho així, perquè dins d’aquests 900 contagis també s’incloïen els casos de covid, que l’any passat sí que van tenir un fort impacte. Els experts exposen que un 40% dels contagis respiratoris eren de covid, mentre que aquest any, a MútuaTerrassa només eren l’1%. Per tant, sí, la grip d’enguany ha estat més contagiosa que l’any passat, perquè pràcticament tots els contagis respiratoris eren per grip.

La importància de la vacunació

Si per algun motiu han baixat els casos de covid dràsticament, és per la campanya de vacunació. Amb la grip, però, s’ha observat un descens en la vacunació enguany. Un dels col·lectius de més risc són les persones grans, de més de 75 anys, i aquest any, la vacunació per la grip en majors de 80 anys ha estat entorn del 65%.

