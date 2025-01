Una batussa ha acabat aquest divendres de matinada a Terrassa amb un ferit d’arma blanca i un detingut.

Els fets han tingut lloc a les 3.30 hores al carrer del Duero. Segons ha transcendit, un grup de persones s’ha enredat en una baralla i un dels contendents ha tret una navalla amb la qual ha amenaçat a altres implicats.

Pel que sembla, una persona s’ha interposat entre altres dues i ha rebut la punyalada, que li ha causat una ferida en l’avantbraç.

Detingut

Unitats dels Mossos d’Esquadra s’han dirigit al carrer del Duero juntament amb ambulàncies del SEM. El ferit ha estat atès i els mossos han detingut al presumpte autor de l’agressió amb arma blanca.

Els Mossos d’Esquadra han traslladat a la comissaria de Can Tusell el detingut per a l’obertura de diligències per un delicte d’amenaces i un altre de lesions.

Detingut per un apunyalament a Terrassa