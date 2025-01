Javier Garcia, nou responsable comarcal d’Impuls Econòmic i Treball

La remodelació del cartipàs del Consell Comarcal del Vallès Occidental, arran de la renúncia d’Ignasi Giménez com a president comarcal i del relleu en el càrrec per part de Xavier Garcés, situa al terrassenc Javier Garcia (PSC) al capdavant de la cartera d’Impuls Econòmic i Treball. Aquest és un àmbit estratègic de la institució comarcal pel que fa al foment de l’ocupació, la promoció econòmica i la cohesió territorial.

Com a conseller d’Impuls Econòmic i Treball, Garcia gestionarà àrees com Foment de l’Activitat Econòmica i Industrial, Consum i Comerç, Emprenedoria i Innovació Social, Foment del Treball i assumeix la coordinació del Pacte per la Industrialització del Vallès Occidental. A més, el conseller socialista liderarà també la vicepresidència de la Comissió Informativa d’Impuls Econòmic i Dinamització.

En el nou organigrama comarcal continua amb dos terrassencs a l’executiu vallesà. Lluïsa Melgares, de Tot per Terrassa, repeteix com a consellera de Vulnerabilitat Energètica i de Mercavallès i assumeix noves funcions com a vicepresidenta 5a.