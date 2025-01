La nova biblioteca de Terrassa tindrà un espai exterior de lectura

Una coberta dissenyada com un espai verd que pot utilitzar-se com un espai exterior de lectura i un pati central concebut com un claustre. Aquests són dos dels trets diferencials de la proposta que ha guanyat el concurs per a la construcció de la nova biblioteca del districte 5 (BD5) de Terrassa. La biblioteca es construirà al parc del Pla del Bon Aire, a l’avinguda de Béjar, al costat de la llar d’infants Patufet i una zona de jocs infantils.

Per tal d’iniciar aquest pla, l’Ajuntament va obrir un concurs públic del que han resultat finalistes tres empreses. La proposta que porta per nom “Terra alta”, presentada per l’estudi Harquitectes Area Productiva, SLP, ha estat la que ha aconseguit una major puntuació i, per tant, “el jurat l’ha elevat a l’òrgan de contractació per tal d’iniciar els tràmits pertinents per al desenvolupament del projecte”.

D’aquesta manera, un cop publicat el resultat de la puntuació, ara s’obre el període d’al·legacions i es requerirà la documentació a l’empresa seleccionada.

La proposta guanyadora planteja situar la biblioteca en una sola planta, amb una façana contínua, llarga i homogènia, que s’estén al llarg de l’avinguda de Béjar, enfront de la llar d’infants.

Els espais interiors de la biblioteca s’organitzen al voltant d’un pati central, dissenyat com un claustre, que permetrà l’entrada de llum natural i la ventilació creuada. A més, la proposta guanyadora planteja la coberta com una nova façana, dissenyada com un gran espai verd, que funcionarà com una jardinera accessible que pot utilitzar-se com espai de lectura exterior. Segons el consistori, “s’ha valorat que aquestes estratègies aporten confort a l’edifici i a més, donen resposta als criteris de sostenibilitat, ja que la coberta-verda, amb el seu jardí frondós, actua com un refugi climàtic, contribuint a una millor adaptació al canvi climàtic”.

Espai cultural

La proposta destaca per la incorporació d’un espai escènic, “que permetrà donar diversos serveis al barri com a espai cultural, d’aula d’estudi o altres funcionalitats”, afegeix l’Ajuntament.

Actualment s’està rodant un audiovisual que recollirà tot el procés de gestació i execució de la nova biblioteca. L’Ajuntament recorda el procés participatiu previ al concurs i afirma que ha emplaçat entitats veïnals del districte a una trobada conjuntament amb l’equip d’arquitectes de la proposta guanyadora, “per poder-los explicar el projecte amb més detall i recollir les seves aportacions”.