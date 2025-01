El President del Parlament de Catalunya, el terrassenc Josep Rull, ha fet aquest divendres la seva primera visita institucional a l’Ajuntament de Terrassa. Rull ha estat rebut a la porta de la institució per l’alcalde Jordi Ballart, amb qui s’ha dirigit al Saló de Sessions per a procedir a la signatura del Llibre d’Honor de la ciutat.

A la sortida de la recepció, Rull ha volgut valorar els anys com a regidor de CiU i cap de l’oposició a Terrassa (2003) i, en especial, el clima polític que va presidir aquella etapa.

“Entrar al Saló de plens de Terrassa em sacseja molt interiorment”, ha dit el president, que ha tingut en l’Ajuntament de Terrassa, “la meva escola política. Aquí he après la política basada en les persones de proximitat immediata”.

Rull ha volgut posar en relleu el que s’havia batejat com “l’oasi terrassenc”, en contraposició a la tensió i el soroll que domina la política actual. “La manera de fer, d’actuar de Terrassa, d’aquella etapa, hem de ser capaços de reivindicar-la – ha dit-. La Terrassa d’un alt sentit de comunitat, la Terrassa dels acords, la Terrassa dels consensos, la Terrassa de la suma. La Terrassa també de la cordialitat, amb una oposició dura, però sempre respectuosa i cordial. Aquell esperit és el que reivindico”.

El president ha començat a la ciutat una jornada de treball que el porta avui a la Cambra de Comerç de Terrassa, on serà rebut per la direcció de l’entitat, amb el seu president, Ramon Talamàs, al capdavant. Rull visitarà l’empresa Bidons Ègara, acudirà a l’Ajuntament de Viladecavalls i, més tard, visitarà l’empresa Top Cable, a Rubí. L’agenda del president culminarà aquesta tarda a Valls, on presidirà la commemoració dels 75 anys de la Fundació Ciutat de Valls.

A Terrassa, el president ha protagonitzat una visita institucional farcida de gestos personals. Josep Rull ha saludat als representants dels partits amb presència al consistori, entre els quals la diputada socialista Eva Candela, amb qui comparteix sessions al Parlament de Catalunya, i la portaveu municipal de Junts per Catalunya, Meritxell Lluís, companya sentimental de Rull.

El president ha parlat amb els regidors egarencs, abans de signar al Llibre d’Honor, on ha tornat a farcir la seva salutació institucional de referències a la ciutat”.

“Tot i que he fet molts actes a Terrassa, no havia tingut l’oportunitat de poder venir a l’Ajuntament i vull agrair a l’alcalde que ha insistit molt a fer aquesta rebuda oficial”.

El president ha saludat als representants dels partits amb presència al consistori, abans d’escriure una reflexió institucional i personal al llibre municipal. “A Terrassa hem fet possible aquell ideal tan poderós del ‘jo soc d’on són els meus fills. Una ciutat i una nació que no pregunta d’on vens, sinó on vols que arribem plegats”.

Durant la visita les dues autoritats, l’alcalde Jordi Ballart i el president del Parlament de Catalunya s’han intercanviat obsequis. Ballart ha entregat a Rull una corbata i Rull ha obsequiat la ciutat amb un llibre sobre la història de l’edifici del Parlament de Catalunya.