Com canviarem el 2025? 10 prediccions sociològiques

Identifiquem una desena de noves tendències en les formes de consum, oci, moda, digitalització… Conformen un catàleg de prediccions que podrien ser certes o del tot errades. Ho veurem a finals d’any!

Prohibició de fumar a les terrasses de bars

La Unió Europea vol prohibir fumar a les terrasses dels bars. I el Ministeri de Sanitat del govern espanyol no només ho veu bé, sinó que ha assegurat que vol aplicar la prohibició el 2025. Una altra cosa és que arribi a passar, davant les resistències de sectors econòmics com l’hostaleria, a banda que serà una mesura molt impopular entre els fumadors.

Adeu X (antic Twitter): migració a Bluesky

D’ençà que el magnat Elon Musk va comprar la xarxa Twitter –ara X– milions d’usuaris s’han anat decebent amb l’agressivitat creixent de la xarxa. Milers han començat ja la migració a xarxes socials percebudes com més amables, com és el cas de Bluesky. També alguns mitjans de comunicació han deixat de publicar-hi notícies. S’espera que al llarg de 2025 aquesta tendència s’accentuï.

La vacuna per al VIH, una mica més a prop

Està previst que la farmacèutica americana Gilead comenci a comercialitzar al llarg de 2025 un medicament basat en lenacapavir, un principi actiu ja utilitzat per a alguns pacients que pateixen patologia, però que ara ha demostrat ser capaç de prevenir la infecció de VIH en un 96% dels casos.

La dictadura del negre salta de la moda a l’armari

Mires els adolescents i van monocromàtics amb xandall negre. Mires els adults pel carrer i no es treuen el plumífer negre (o blau fosc). La societat ha abandonat les coloraines i la moda és l’exemple més obvi. El negre continuarà consolidant-se en l’àmbit social i per tots els estrats socioeconòmics, així com per edat. Qui serà el primer que trenqui amb la dictadura dels tons foscos a la moda?

El nou disc de Rosalia empeny el brilli-brilli

“R4” arribarà aquest 2025 enmig d’una expectació massiva. Quan el disc vegi per fi la llum, hauran passat tres anys des de Motomami (2022). El nou disc de Rosalia fa intuir un boom del brilli-brilli en la moda i l’estètica, les ungles de gel, etc. A més a més, enguany també serà l’any en què els homes s’afegiran a l’“animal print”.

Tornar a lligar cara a cara

L’agost de 2024 esclatava la moda viral d’anar a lligar al Mercadona (amb una pinya a la mà). Més enllà del màrqueting, la gran repercussió que va tenir destapa una voluntat social per tornar a lligar de forma presencial, després d’anys en què les apps de flirteig (com Tinder o Grindr) eren la principal font de creació de parelles sentimentals.

Nostàlgia: el “boom” dels concerts tribut

La retromania de les sèries de la infantesa, el retorn de bandes mítiques separades fa dècades, els grups de Facebook amb fotos antigues de la ciutat… Ens envaeix la nostàlgia. És molt perceptible en com han augmentat els concerts de bandes de tribut (imitació) a grups reconeguts.

Connectar el telèfon mòbil al teu rellotge: l’“smartwatch” al canell

Els rellotges intel·ligents són un accessori gairebé imprescindible per a moltes persones. Són molt versàtils i compten cada vegada amb més funcions perquè puguem controlar la nostra salut, activitat física, esportiva, notificacions i molt més. Per això, pot ser que alguna vegada t’hagis preguntat si pots usar el teu “smartwatch” sense mòbil, encara que perdis pel camí avantatges (malgrat que encara puguis usar el rellotge per a fer i rebre crides).

El vi i la cervesa sense alcohol van a l’alça

Cada cop té més tirada, no ja la cervesa sense alcohol sinó també el vi desalcoholitzat. Un canvi de consum que es deu l’extensió d’una major preocupació per la salut entre les persones adultes. Pel que fa als adolescents i joves, les enquestes d’hàbit de consum apunten a un menor consum d’alcohol, en favor de begudes energètiques (amb el Monster al capdavant en preferències).

Evitar les trucades publicitàries

Una tendència assegurada és el nombre cada dia més gran de persones que no agafen el telèfon mòbil si és un número desconegut. Envia un whatsapp primer… O ningú se’n fiarà!

Com canviarem el 2025? 10 prediccions sociològiques