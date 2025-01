Després dels taps enganxats a les ampolles de plàstic, arriben més novetats

Els residus viatgen per l’oceà fins que s’enganxen a la costa, però, alguns microplàstics també acaben a l’interior de la fauna marina i eventualment fan el llarg viatge cap als nostres estómacs. El que llencem torna d’una forma més perillosa perquè no ho podem veure a ull nu, com una cadena de muntatge, i torna a acabar en nosaltres. Davant d’aquesta convivència del vell i el nou, la UE intenta revertir la situació.

L’any 2019 es va aprovar una directiva sobre la reducció de l’impacte ambiental de determinats productes plàstics, que estableix una sèrie d’obligacions per a les empreses del sector. Aquests objectius tenen diferents terminis d’implementació. Una de les mesures més populars, i que podem utilitzar d’una manera més intuïtiva, és la fixació del tap de l’ampolla a la resta de l’envàs, que va entrar en vigor l’estiu passat.

El reglament estableix que “els estats membres s’han de garantir que els productes de plàstic d’un sol ús amb tapes i tapes de plàstic enumerats a la part C de l’annex només es poden posar al mercat si els taps romanen subjectes a l’envàs durant la fase d’ús del producte”. Els productes inclosos en el grup C de l’annex del Reglament inclouen els envasos de begudes amb una capacitat no superior a 3 litres.

No obstant això, els de vidre o metall amb tapes de plàstic no són necessaris i els envasos de begudes per a aliments amb finalitats mèdiques especials. La directiva també inclou nous canvis per a les ampolles de plàstic que s’aplicaran a partir de l’1 de gener de 2025. En aquest cas, no es tracta d’un canvi estructural, sinó d’un canvi de composició.

L’article 6 del text estableix que “l’ingredient principal en el procés de fabricació de les ampolles de begudes enumerades a la part F de l’annex és el tereftalat de polietilè (“ampolles de PET”), que conté almenys un 25% de plàstic reciclat”. Afecta al mateix recipient on s’ha de fixar la tapa a l’ampolla. Aquesta mesura afecta les empreses que produeixen aquests productes perquè els ciutadans no notaran la diferència.

Reduir plàstics i microplàstics

A finals d’octubre de 2023 entra en vigor una altra norma per reduir els plàstics i els microplàstics. La UE prohibeix la venda de productes amb microplàstics afegits intencionadament, com ara detergents, cosmètics, joguines o purpurina, en un esforç per evitar que unes 500.000 tones d’aquestes partícules sintètiques s’alliberin al medi ambient.

L’àmbit d’aplicació de la nova normativa inclou el material de farciment granular utilitzat en superfícies esportives sintètiques; cosmètics en els quals els microplàstics s’empren per a usos múltiples com l’exfoliació, les microesferes, o l’obtenció d’una textura, fragància o color específics; detergents, suavitzants, purpurina, fertilitzants, productes fitosanitaris, joguines, medicaments o productes sanitaris, entre molts altres.

Després dels taps enganxats a les ampolles de plàstic, arriben més novetats