Detecten una fuita de gas sota terra en un carrer de Terrassa

Una fuga de gas, que al final va resultar ser subterrània, va motivar la intervenció dels serveis d’emergències aquest divendres passat a Terrassa.

Va passar al carrer de Letur, a Poble Nou-Zona Esportiva. Eren les 22.02 hores quan uns testimonis es van posar en contacte amb el sistema 112 per a alertar de l’olor de gas que es percebia en la zona.

El cos de Bombers de la Generalitat va comissionar dues dotacions a Poble Nou-Zona Esportiva. Els bombers van realitzar inspeccions en edificis, però no van trobar l’origen de la fuita.

En la via pública

Els mesuraments resultaven negatius en els immobles, per la qual cosa no es va dur a terme cap desallotjament. L’aparell explosímetre, no obstant això, sí que va detectar una fuita en la via pública, possiblement en la instal·lació pròxima a una escomesa.

Una de les unitats de Bombers va romandre al carrer de Letur una hora. La segona va treballar en el sector durant dues hores i mitja, oferint suport a un grup d’operaris que es va personar a Poble Nou per obrir una rasa i localitzar sota terra l’origen de l’escapament.