Pas per finançar el pàrquing del portal de Sant Roc

Formalment, el ple de gener (divendres 31) votarà crear una comissió d’estudi per avaluar si la grua municipal deixa de ser gestionada per l’empresa municipal Egarvia i passa a l’Ajuntament. A la pràctica, la mesura que impulsa el govern municipal busca alliberar Egarvia de dèficit per poder concentrar la seva activitat en la gestió de la xarxa d’aparcaments de la ciutat i, en especial, afrontar la inversió d’un nou pàrquing al portal de Sant Roc.

El projecte de refer l’estacionament soterrani continua endavant i l’Ajuntament prepara un escenari econòmic viable per poder, en solitari o de la mà d’un privat, fer un pàrquing de tres plantes i amb 237 places. Ja és clar que la responsabilitat de liderar el projecte recaurà en Egarvia, que per demanar finançament haurà d’estar lliure de dèficit.

La solució passa, doncs, perquè l’empresa municipal es desprengui de l’única activitat amb números vermells del seu compte de resultats: la grua. Com passa amb altres empreses municipals, “l’Ajuntament transfereix ara diners a Egarvia perquè les tarifes no cobreixen el cost del servei”.

Així es s’ha explicat aquest dilluns comissió informativa de Territori i Habitatge, on els partits han votat elevar a ple la creació d’una comissió d’estudi que analitzarà la millor forma de gestió per Egarvia i la grua, que s’ocupa de la retirada de vehicles de la via pública, del dipòsit municipal i de la gestió de vehicles abandonats. Fa temps que els serveis municipals estan avaluant el funcionament de l’empresa municipal i les seves seccions. Ara, el treball de la comissió permetrà “entrar més en el detall i completar la memòria”, han dit en comissió.

El servei de grua es prestava originalment des de l’Ajuntament de Terrassa i va ser l’any 1990 quan, amb la creació d’Egarvia, es va traspassar la gestió a l’empresa del hòlding municipal. Amb el retorn a l’Ajuntament, “la modalitat del servei no canviarà. La grua continuarà sent un servei directe de gestió pública”.

Pel que fa als treballadors, en comissió informativa s’ha insistit què “el conveni d’Egarvia i de l’Ajuntament és el mateix. Els treballadors no perdran ni drets laborals ni antiguitats”.

El projecte, en fase de redacció

Al portal de Sant Roc, la redacció del projecte del futur pàrquing continua en la fase preliminar dels sondatges sobre el terreny. L’Ajuntament de Terrassa ha encarregat el projecte per fer un nou aparcament, després de comprovar que no hi ha cap operador privat del sector disposat a fer-ho.

Diari de Terrassa va informar el mes de novembre que l’empresa adjudicatària ja feia els treballs d’aixecament topogràfic previs a la redacció del projecte. Aquests dies, els treballs continuen amb prospeccions mecanitzades.