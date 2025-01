El nou pavelló esportiu de Terrassa segueix en espera

El projecte de construcció del nou pavelló esportiu a Terrassa, molt llarg en el temps, no acaba de posar-se en marxa. Enguany serà difícil que ho faci. El procés participatiu i la licitació consegüent no disposen d’assignació pressupostària (de moment) per a aquest 2025.

El govern municipal ha admès aquesta manca de pressupost en la reunió de la comissió informativa de Projecció de la Ciutat. El tinent d’alcalde Joan Salvador no ha defugit la qüestió quan el regidor del PSC Adrián Sánchez ha recriminat a l’executiu l’incompliment d’acords que suposa el retard. No s’ha pogut fer, apunta la regidoria de Projecció de la Ciutat. La intenció inicial passava per impulsar el procés participatiu ciutadà per a després, amb el resultat d’aquest procediment de consulta, anunciar la licitació del projecte.

L’àrea municipal de Projecció de la Ciutat, no obstant això, no descarta reprendre el pla i seguir “l’evolució de propostes” per intentar tirar endavant el projecte amb una dotació pressupostària específica que, segons la regidora Rosa Boladeras, “podria ser de l’Ajuntament o amb ajuda de fora”.