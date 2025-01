La grip ja ha arribat “probablement” al seu pic

La grip ha arribat ja probablement al seu pic. Així ho creu el Departament de Salut després que els últims dies aquesta malaltia respiratòria vírica hagi tingut una especial incidència entre la població.

Les infeccions respiratòries agudes (IRA) han arribat a Catalunya a 966 afectats per 100.000 habitants, l’equivalent a 77.382 casos, segons dades del Sistema d’Informació per a la Vigilància d’Infeccions a Catalunya (SIVIC) corresponents a la tercera setmana de l’any, del 13 al 19 de gener. Això significa un lleuger descens respecte a la setmana anterior i situa el nivell de transmissió en moderat.

La distribució de virus assenyala que la grip és el més predominant (45,5% de les mostres, per sobre del 38% anterior), seguit del rinovirus (11,4%) i del virus respiratori sincicial (7,6%), que baixen.

Segons el SIVIC, amb dades corresponents a la setmana passada i actualitzades aquest dimarts, la grip ha passat dels 375 als 439 casos per 100.000 habitants i ha superat el nivell de transmissió molt alt. A l’atenció primària, del 13 al 19 de gener, s’han diagnosticat 244 casos per 100.000 habitants (el llindar molt alt se situa en els 219). Per la seva banda, les hospitalitzacions registren un descens, i el 55% són de majors de 60 anys.

Així les coses, Salut creu que el màxim epidèmic ja ha arribat “probablement” al seu pic i la incidència hauria de començar a baixar les setmanes vinents.

L’any passat, el pic s’havia assolit uns dies abans i el màxim estimat va ser de 363 casos per 100.000 habitants, major que els anys anteriors, marcats per la covid-19, però ja semblant als d’abans de la pandèmia, on les taxes se situaven en 350-400 casos.

Cobertures vacunals

Només el 37% dels majors de 60 anys i de les persones amb factors de risc s’ha vacunat de la grip aquesta temporada, una xifra pràcticament idèntica a la de l’any passat, segons les dades del SIVIC. En la temporada del 2021, la cobertura per aquestes dates era del 45% i a la del 22, del 43%.

