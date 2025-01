Les escales de Terrassa Est fa mesos que no funcionen

Tinc un 60% de discapacitat, necessito anar tres cops a la setmana a rehabilitació a Sabadell i fa mesos que no puc utilitzar les escales mecàniques per sortir de l’estació Terrassa Est. I per súmmum, ara no funciona tampoc l’ascensor”.

Ho explica una usuària habitual de Rodalies cansada, diu, de “presentar queixes a la companyia i que el problema no se solucioni”. La viatgera, que demana anonimat, viu constantment episodis “de persones amb reptes de mobilitat com jo que queden blocades. L’altre dia una noia amb un bebè i dues maletes. Amb les escales inutilitzades i l’ascensor espatllat, no podia pujar a peu per les escales i no hi havia personal que li pogués donar suport”.

Des de Rodalies admeten que els últims mesos s’han produït avaries en els accessos de les estacions del Nord i de Terrassa Est i les reparacions s’han dilatat en el temps.

A la primera estació, l’escala de la via 3-4 “fa més de dos mesos que està avariada per un problema a la cadena i a l’eix dels graons. Divendres es va reparar la cadena i ara s’està ajustant el funcionament. A finals de setmana o principis de la següent tornarà a funcionar”. L’ascensor va tenir una avaria de setmanes al desembre.

A Terrassa Est, l’ascensor no funciona des de fa tres dies i l’escala porta avariada més de dos mesos. “S’està treballant per poder reparar-la com més aviat millor”, diu Rodalies.

Una resposta “desesperant”

La usuària de Rodalies ha rebut resposta de la companyia a les seves queixes. Una carta “desesperant”, diu, lamentant els retards i confessant que no es pot comprometre a una solució àgil. “Des del moment en què es produeix l’avaria fins que es comunica al departament encarregat (…) i la soluciona -diu la nota- és inevitable que transcorri un període de temps que no podem saber”.

Rodalies admet que, a banda de l’antiguitat de les instal·lacions, té un problema amb el manteniment dels equips. Ahir, la companyia va anunciar a Diari de Terrassa que el dia 1 de febrer Renfe canviarà de proveïdor en el manteniment dels accessos a les estacions. A partir del mes vinent l’assumirà la firma Tyssen.

La Generalitat i Renfe han presentat una queixa oficial a Schindler, l’empresa encarregada fins ara del manteniment de les instal·lacions i “el darrer dilluns va haver-hi una reunió per exigir-li una planificació per solucionar les avaries més urgents”, informen.

Ara, Rodalies es troba en plena transició dels equips de manteniment. Mentre, a Terrassa les aturades de d’escales i ascensors continuen sent un problema recurrent a les dues estacions.