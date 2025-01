Terrassa destina 444.000 euros per ser aparador mundial de dansa

L’Ajuntament destinarà un pressupost base de gairebé 444.000 euros per a la direcció artística i executiva del CataLANDance, la trobada internacional de dansa que se celebrarà a Terrassa del 26 al 29 de novembre d’enguany i que convertirà la ciutat en escenari, mai més ben dit, del mercat estratègic mundial d’aquest àmbit artístic.

L’anunci de licitació per a “Serveis de direcció artística i executiva del mercat estratègic internacional de la dansa contemporània de Catalunya” es va publicar el passat 16 de gener i el termini per a la presentació d’ofertes expirarà el pròxim 3 de febrer. La direcció artística i l’executiva hauran de conformar els contingut i activitats del mercat “i contractar i coordinar tot el personal artístic, tècnic i de producció per a la correcta execució del mercat atenent la seva naturalesa de finestra internacional de la dansa catalana”, resa el plec de clàusules administratives del contracte.

La trobada, amb periodicitat biennal, viurà la seva primera edició a Terrassa, aspecte que ha destacat Rosa Boladeras, regidora de Promoció Cultural, en la seva intervenció en la comissió informativa de Projecció de la Ciutat celebrada aquest dimarts. Adrián Sánchez, edil del PSC, ha preguntat pel projecte tenint en compte la licitació i la seva quantia. En què consistirà? Quina relació hi haurà amb els programadors locals? Què es durà a terme per arribar al màxim de públic possible?

Boladeras ha recordat que el govern municipal porta un any i mig, des que va començar el mandat, treballant en aquest projecte i ha subratllat l’èxit que suposa per a Terrassa haver guanyat la cursa proposada per la Generalitat per acollir aquest esdeveniment: “Terrassa serà al novembre la plataforma en la qual la dansa de tot el país es donarà a conèixer al món”.

Aparador internacional

La ciutat esdevindrà una espècie d’aparador de la dansa catalana, la punta de llança del mercat estratègic, una seu artística anàloga a la que caracteritza a festivals com el de Vic (Festival de Música Viva), la FiraTàrrega, la Mostra Igualada o la Fira Mediterrània Manresa. “Terrassa es mereixia tenir aquesta seu”, ha declarat Boladeras abans d’enumerar alguns trets diferencials de la ciutat, com la seva tradició en espectacles de dansa, les entitats que la cultiven o els equipaments culturals que es posaran a la disposició de l’esdeveniment. En alguns s’anirà de bracet amb LaFACT.

La regidora de Promoció Cultural ha deixat clar que l’Ajuntament busca la col·laboració d’altres administracions, com el Ministeri de Cultura o la Generalitat (promotora de l’esdeveniment), però també d’entitats privades, i que l’objectiu és situar el CataLANDance en un nivell d’importància social similar al del Festival Jazz Terrassa o el Terrassa Noves Tendències (TNT).

Optimització i eficiència

El contracte no s’ha dividit en lots. Entre altres raons, per l’optimització i eficiència del servei. Segons el plec de clàusules administratives, “‘l’organització d’un esdeveniment d’aquestes característiques, accentuat pel fet que es tracta d’una primera edició, fa imprescindible que l’equip necessari per a la correcta execució sigui indissoluble”. El propòsit: “Assegurar que el mercat estratègic es desenvolupi amb els estàndards i la qualitat necessària“. Organitzar esdeveniments culturals massius com aquest “requereix d’un equip cohesionat”. El pressupost base de licitació és de 443.999,99 euros.

CataLANDance “neix amb la ferma intenció de ser un espai de trobada per a programadors i programadores professionals del sector de la dansa, que podran relacionar-se per promoure les col·laboracions, impulsar la seva presència internacional i fomentar així la contractació d’espectacles de dansa”, indica el plec de prescripcions tècniques del contracte. L’Institut Català de les Empreses Culturals de la Generalitat (ICEC) i l’Ajuntament de Terrassa van signar el 26 de juny del 2024 un conveni pel qual s’atorgava al govern local una subvenció de 250.000 euros para la celebració de diverses activitats, entre les quals el CataLANDance.