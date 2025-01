Terrassa plantarà més de 900 arbres aquest any

De moment, en el 2025 es plantaran 913 arbres a la trama urbana, però la intenció és mantenir anualment un ritme similar. L’Ajuntament de Terrassa ha anunciat aquest dimecres un pla d’arbrat la concreció anual del qual dependrà de les assignacions pressupostàries però que l’alcalde, Jordi Ballart, considera “prioritari”.

La importància estratègica del pla es demostra amb la presentació d’aquest, duta a terme per Ballart a la rambla de Francesc Macià, on aquests dies es col·loquen 53 arbres en superfícies anteriorment ja arbrades. De fet, gairebé la meitat dels arbres a plantar enguany a Terrassa s’instal·laran en llocs on ja n’hi havia abans; els exemplars anteriors van morir o estaven malalts i van ser retirats. La tasca de reposició, llavors, ocupa bona part del programa.

Un grup d’operaris de Naturalia Jardiners, l’empresa contractada per l’Ajuntament per a aquests menesters, treballava en la plantació de nous exemplars a uns metres del lloc triat per a la presentació, enfront de la plaça del Primer de Maig. Perquè aquesta acció a la rambla de Francesc Macià, segons Ballart, és un exemple d’aquest apartat, doncs un dels objectius principals del mandat és “posar la ciutat al dia” amb aspectes “com la millora de l’espai públic“.

Actuacions com les de renaturalització són crucials “per augmentar el benestar d’una ciutadania que reclama més verd”. L’Ajuntament afronta millores “que es comencen a notar” per operar “un canvi de model a Terrassa, per a aconseguir una ciutat més còmoda, resilient i sostenible“, ha declarat l’alcalde.

Més que decorat

Plantar arbres no és només una qüestió d’attrezzo urbà: “Es tracta d’una eina essencial per lluitar contra el canvi climàtic“. Aquesta vegetació “és depuradora natural de pol·lució, refresca l’ambient en dies d’altes temperatures, afavoreix la biodiversitat i incentiva una mobilitat sostenible”, en el sentit que uns espais verds potencien els moviments a peu o en bicicleta.

Dels 913 arbres a col·locar enguany, la plantació corresponent a uns 440 ja està planificada per a abans de la primavera en sectors com la rambla de Francesc Macià, la carretera de Rellinars, l’avinguda d’Àfrica, el parc de Gernika o el carrer de Pablo Iglesias. A l’Anella Verda n’hi haurà properament una trentena. En un futur pròxim arribaran també els del parc de la República, en construcció, i els previstos a noves promocions.

Terrassa té en l’actualitat uns 17.000 arbres només en “viari”; això és, en trama de via pública, sense comptar jardins ni parcs com el de Vallparadís. El reg amb aigües freàtiques es podria complementar amb el que se realitzi amb aigües depurades si progressa un estudi municipal al respecte, segons ha comentat Montserrat Alba, regidora d’Obra Pública, Manteniment i Parcs i Jardins.