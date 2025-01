La T-25 passa de costar 9 a 14,50 euros

L’anunci que els descomptes al transport públic del Govern espanyol desapareixen a partir d’aquest dijous, 23 de gener, suposa que el preu de la T-25 de Transports Municipals d’Ègara (Tmesa) perd un 30% de la bonificació, el percentatge que fins ara aportava el Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible, passant el seu preu de 9 a 14,50 euros, increment que es farà efectiu un cop s’hagi signat el decret municipal.

Aquest 30% correspon a la bonificació que aportava el Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible, que aquest dijous desapareix després que dimecres Junts per Catalunya, amb el PP i Vox, tombessin al Congrés el decret omnibus que revalortizava les pensions i mantenia els descomptes en el transport públic, entre altres mesures.

Ara bé, fins ara la T-25 gaudia d’un descompte d’un 50%, ja que el 30% que aportava el Ministeri es complementava amb un altre 20% per part de l’Ajuntament, que anuncia que sí que mantindrà la seva bonificació del 20% fins al dia 30 de juny de 2025.

L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, diu que “d’aquesta manera, volem facilitar als terrassencs i les terrassenques l’ús del transport públic, que cal potenciar i no penalitzar. És de vital importància continuar fent aquest esforç per mantenir aquest benefici social que, a més a més, coincideix amb les mesures de promoció i foment de la mobilitat en el transport públic del Govern municipal. És per això que mantindrem la mesura de la reducció del 20% que ja aplicava l’Ajuntament de Terrassa al títol multiviatge T-25″. Ballart, també ha anunciat que “demanarem al Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible que continuï aportant el 30% de la bonificació a tots els títols de transport públic, ja siguin els del transport públic municipal, els de Rodalies o els dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya”.

Recordem que els títols actuals segueixen vigents fins a la seva caducitat.