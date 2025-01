Indignació i preocupació entre els usuaris del transport públic, després que Junts, PP i Vox tombessin dimecres al Congrés el decret òmnibus, que actualitzava les pensions i mantenia les bonificacions al transport públic, entre altres mesures. La iniciativa la butxaca de milers de viatgers, també a Terrassa. En aquest escenari, repassem com queden els preus del transport públic.

Pel que fa al servei de bus, l’anunci que els descomptes al transport públic del Govern espanyol desapareixen comporta que el preu de la T-25 bonificada s’incrementarà en un 30%, el percentatge que fins ara aportava el Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible. Això implica que el seu preu passarà de 9 a 14,50 euros.

Quan es farà efectiu aquest increment a Terrassa? Des de l’Ajuntament informen que estan “treballant per fer el nostre decret i tenir-lo enllestit aquesta setmana. Un cop el decret sigui oficial, la targeta passarà a costar 14,50 euros”. Caldrà esperar també a què Tmesa incorpori la nova tarifa al títol de la T-25.

Això vol dir que de moment, i fins a la publicació del decret i els ajustos de Tmesa, la T-25 es continua venent a 9 euros a la ciutat. A Terrassa, l’Ajuntament va anunciar ahir que mantindrà la seva bonificació del 20% fins al dia 30 de juny de 2025. Aquesta és la raó per la qual el preu de la T-25 d’enfila fins als 14,50 euros i no fins als 18 euros originals, sense bonificació.

L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, diu que “d’aquesta manera, volem facilitar als terrassencs i les terrassenques l’ús del transport públic, que cal potenciar i no penalitzar. És de vital importància continuar fent aquest esforç per mantenir aquest benefici social que, a més a més, coincideix amb les mesures de promoció i foment de la mobilitat en el transport públic del Govern municipal”. Ballart anuncia que “demanarem al Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible que continuï aportant el 30% de la bonificació a tots els títols de transport públic”.

Què passa a Rodalies i FGC

Al transport públic des d’ahir, comprar els bitllets de tren és més costós per a les butxaques dels ciutadans. D’entrada, no es venen més abonaments recurrents de Renfe, els abonaments gratuïts de Rodalies i Regionals per als viatgers habituals.

Durant tot el 2024, el servei de Rodalies i Mitjana Distància, així com els autobusos estatals, han estat gratuïts per als usuaris freqüents. Des d’ahir les tarifes tornen a ser les d’abans de setembre del 2022, amb l’IPC actualitzat. Uns imports que ara s’han de pagar i que notaran molt les persones que cada dia agafen el tren.

Alguns dels viatgers més afectats són els que han d’agafar un tren Avant, donat que han caigut les bonificacions, que en aquest cas eren del 50%. Amb la caiguda de les bonificacions estatals, els preus s’han doblat. Pel que fa als bitllets adquirits, es poden continuar utilitzant sense problema fins que caduquin.

L’increment dels preus ja s’ha notat a les taquilles de les operadores ferroviàries. Dimecres, després de l’anunci del ministre Transports, Óscar Puente, que els títols adquirits fins aquest dia eren vàlids, s’hi van veure cues de gent per comprar abonaments fins a última hora.

La T-Usual i la T-jove

Pel que fa a la T-Usual i la T-jove, l’Autoritat del Transport Metropolità manté, de moment, els preus. Els dos títols gaudien d’un 50% de bonificació: un 30% l’aportava l’Estat i la Generalitat pagava l’altre 20%.

El 20% que depèn de l’administració catalana continuarà vigent i, pel que fa al 30% que penja del govern espanyol, fonts de l’ATM no concreten quan es decidirà si es manté o no. Si finalment es veuen afectats i decau la bonificació estatal, els abonaments de viatges il·limitats d’un mes que ara costen 22 euros s’encariran fins als 32,20 euros i l’abonament trimestral per a menors de 30 anys passarà de 44 euros a 70,40 euros. euros.

Què n’opinen els terrassencs?

Carmen Alcaraz , 83 anys

“Agafo el transport públic habitualment. Sobretot, l’autobús i el tren, amb la Renfe, per anar a Barcelona. Ja m’he assabentat que han derogat les bonificacions. I la meva opinió és que no és just, perquè tinc una pensió molt petita. Cobro per ser vídua i prou. Tinc descomptes amb l’autobús, però amb la Renfe sí que m’afecta, i molt. Em semblaria més just que es bonifiqués el transport públic. Hi ha molta gent que treballa i ho necessita. Jo soc gran i, no. Però fins i tot m’afecta a mi”.

Mari Carmen Gómez , 78 anys

Eduardo Patón , 43 anys

“Agafo el transport públic gairebé cada dia. Visc a Sabadell i per venir a Terrassa sempre agafo el tren, concretament, la Renfe. La derogació dels descomptes m’afecta bastant. A partir d’ara, quan agafi el tren, hauré de pagar. Serà la primera vegada, perquè soc de fora i des de que soc a Catalunya, ara farà un any, encara no sé què significa això de pagar el transport públic. No sé ni quin preu té. Tant de bo que un servei públic que es fa servir tant fos gratuït o, almenys, econòmic.”

Luna Díaz, 18 anys

“Agafo el transport públic diàriament; el tren, amb la Renfe, i l’autobús urbà i l’interurbà, per anar a estudiar i tornar a casa, al poble. He recarregat avui la T-mobilitat, per si de cas, perquè encara costava 44 euros. Em sembla una vergonya que no es rebaixi el preu del transport públic. Ja paguem prou, com per pagar també el transport. No cal que sigui gratuït, però a Madrid, per exemple, està millor bé de preu en comparació amb aquí. El govern podria fer algo al respecte, sincerament.”

Encarna Sánchez, 58 anys

“Agafo el transport públic habitualment; urbà i interurbà. Els Ferrocarrils, tres dies a la setmana. A la feina estem una cabrejades, sincerament. Tinc una companya que ve de Sant Vicenç de Castellet amb Rodalies, i li costarà encara més diners. He llegit notícies que l’ATM intentarà mantenir el seu descompte, però la pujada de preus m’afectarà igualment. Penso que, si es vol incentivar l’ús del transport públic, s’ha de fer amb un preu assequible per a tothom. Hauria de ser molt més barat”.

Jennifer Quirantes , 31 anys

“Utilitzo el transport públic dos o tres dies a la setmana per anar a treballar. Em sembla molt malament. El transport està car i els sous no pugen com ho fan els impostos. D’aquesta manera, estan complicant bastant que la gent utilitzi el transport públic per moure’s. La gent treballa a l’àrea de Barcelona i s’ha de desplaçar sí o sí. No et queda una altra cosa que pagar. Entenc que no pot ser gratuït, però sí que caldria una mica d’ajuda. A Madrid és més fàcil fer-lo servir que aquí”.

Com queden els preus del transport?