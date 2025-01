Maeso opta a la reelecció al capdavant dels Minyons de Terrassa

Jaume Maeso, actual president dels Minyons de Terrassa, encapçala l’única candidatura que concorre a la convocatòria per renovar la junta directiva de la colla.

L’entitat malva celebrarà aquest dissabte la seva assemblea general ordinària. Ho farà, com no, a Cal Reig, la seva flamant seu, a partir de les 10.30 hores. La trobada servirà per fer repàs d’allò realitzat l’any 2024 tant en l’apartat tècnic com en el social, però també per afrontar la preceptiva renovació de la junta directiva.

Maeso lidera l’única candidatura i, per tant, optarà a repetir mandat al capdavant de la colla malva amb un equip que els Minyons consideren marcat per l’experiència però, alhora, jove. El mandat serà per a un any, per tal de preparar-ne el relleu de cara a la temporada següent, la del 2026.

L’apartat tècnic

La convocatòria d’aquest dissabte només inclou la direcció institucional i l’apartat tècnic no ha de passar per les urnes. El motiu: l’assemblea del 2024 ja va celebrar una votació al respecte, amb l’elecció de l’equip que encapçala Albert Pérez per a un mandat de dos anys.

Durant l’assemblea es presentarà el calendari de la colla per a la temporada entrant. La passada va acabar el 17 de novembre, quan els Minyons van signar la seva millor actuació de l’any en la XLVI Diada de la Colla. Van lluir el 5 de 9 amb folre, el 2 de 9 amb folre i manilles i el 9 de 8, que van culminar amb un pilar de 6 en una Plaça Vella de gom a gom.

La temporada del 2025 serà la primera en què l’entitat malva ocupa de ple dret, de forma consolidada, la seu nova que ha condicionat a Cal Reig. La casa malva marca un punt d’inflexió en la història dels Minyons, sobretot en la vessant social.