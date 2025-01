Renovaran les escales de l’Estació del Nord

La direcció de Rodalies ha remès una nota al servei de consum de l’Ajuntament de Terrassa en què anuncia que, donat “l’antiguitat” de les escales mecàniques de l’Estació del Nord, l’operadora té intenció de renovar-les.

La carta dona resposta a la consulta elevada pel servei municipal de Consum a Rodalies, després de rebre una denúncia d’una usuària amb discapacitat per l’aturada de les escales i l’ascensor de Terrassa Est.

Rodalies explica que les dues escales mecàniques de les vies 3 i 4 de l’Estació del Nord estan fora de servei per “avaries de gran envergadura que necessiten grans intervencions”.

Davant aquesta circumstància, sumada a l’antiguitat dels equips, els serveis tècnics de Rodalies han “recomanat realitzar la substitució completa. És per això –diu la nota–, que ja s’ha finalitzat el projecte constructiu, tant d’aquestes escales (vies 3 i 4) com de les de la resta de vies de l’estació”.

L’operadora informa que, un cop el projecte passi la corresponent revisió tècnica, “es començaran els tràmits per la seva licitació”.

La de Terrassa Est continua fora de servei

A la mateixa carta, Rodalies informa que l’escala mecànica d’accés a la via 1 de Terrassa Est continua fora de servei, que l’avaria ha estat comunicada al responsable de manteniment i “esperem que pugui ser resolta”.

Durant els darrers mesos les avaries a les escales mecàniques i als ascensors de les estacions de Rodalies de Terrassa s’han succeït. En aquest moment, l’escala de Terrassa Est suma més de dos mesos fora de servei. Les escales de l’Estació del Nord també han patit avaries continuades durant els darrers mesos.