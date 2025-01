100a jornada de 12 hores de jocs de taula del club Stas Tarat

Aquest dissabte, 25 de gener, el club de jocs Stas Tarat arriba a la xifra rodona de 100 jornades de 12 hores seguides jugant a jocs de taula, un esdeveniment molt esperat al món dels jocs de taula per un ampli sector de Terrassa. En aquesta ocasió especial, per celebrar el centenari d’aquestes jornades, faran múltiples activitats que inclouen una exposició de fotos i cartells d’edicions passades, tornejos de jocs com Unmatched i Port Royal, un mercat de compra i intercanvi de jocs, una demostració de “wargames” i altres sorpreses.

Fundat l’any 1988 com un club de jocs de rol, amb el pas del temps, l’Stas Tarat ha expandit les seves activitats per incloure una gran varietat de disciplines, com ara jocs de taula, “wargames”, videojocs, escaramusses, i una secció infantil. “El motiu pel qual organitzem les jornades de 12 hores és el de captar l’atenció d’aquelles persones que no estan habituades als jocs de taula. És una manera immersiva de captar noves persones en aquest món que ens apassiona”, explica Antonio Delgado, promotor del club. Un club que ha evolucionat i ha crescut, com mostra el mateix Delgado: “Estem parlant d’uns 550 jocs a la nostra ludoteca. Les persones, quan venen, venen amb completa disposició. És com veure una pel·lícula: hi ha vegades que voldràs acció i d’altres que voldràs riure. Doncs el mateix amb els jocs”.

L’esdeveniment serà d’accés lliure per al públic general i es durà a terme a les instal·lacions de l’Institut-Escola Pere Viver, un espai més ampli de l’habitual que permetrà allotjar les diverses activitats programades.