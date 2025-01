L’Holocaust: els joves coneixen la història i es rearmen contra l’auge de la ultradreta

“Fins que no em vaig jubilar, no vaig saber que el meu estimat i dolç pare havia treballat amb l’exèrcit nazi”. Amb aquestes paraules la Barbara Brix, historiadora i professora alemanya, ha relatat aquest divendres davant d’uns estudiants muts, sobtats, l’impacte que va patir en descobrir el passat criminal familiar, i com va superar el cop i va decidir passar a l’acció.

Ha estat a l’Auditori de Terrassa, en el marc de la commemoració, el 27 de gener, del Dia Internacional en Memòria de les Víctimes de l’Holocaust. A l’acte han participat els alumnes de l’institut Torre del Palau i de l’escola El Cim, que participen en el programa “Escoles Ambaixadores del Parlament Europeu”.

És una de les iniciatives egarenques per acostar als estudiants a l’horror de l’Holocaust, perquè prenguin consciència del passat i estiguin informats, en un context d’auge de l’extrema dreta. Amical Mauthausen, entitat presidida pel terrassenc Joan Calvo, prepara una expedició als camps nazis amb motiu del 80è aniversari de l’alliberament del camp Auschwitz Birkenau. Serà aquesta primavera i participarà un grup d’estudiants de la ciutat.

Diàleg amb els testimonis

La d’aquest divendres ha estat una jornada intensa. Un centenar d’alumnes de secundària de l’institut Torre del Palau i de l’escola El Cim han participat en els actes de record de les víctimes de l’Holocaust, en què han pogut conèixer de primer mà el testimoni de dues persones que van viure l’impacte del nazisme de manera directa.

Es tracta d’un home fill de deportats en camps de concentració i de la Barbara, que ja de gran va saber que el seu pare havia treballat amb l’exèrcit nazi. Tots dos han traslladat als joves i adolescents la necessitat que s’informin i siguin conscients del passat recent de la història d’Europa, per allunyar el perill de repetir-la.

Peter Pogany-Wnendt ha explicat que els seus pares van ser deportats en un camp de concentració, però els seus avis van ser assassinats a Hongria, un fet que ha deixat empremta en la família. “Les víctimes mai han pogut processar el seu dolor, l’han hagut d’oprimir, i això ho van traslladar als seus fills i nets, i segueix de generació en generació”, ha reblat.

Després de saber que el seu pare va treballar a l’exèrcit nazi. La Barbara Brix va decidir prendre la iniciativa i recórrer les escoles alemanyes perquè els estudiants coneguin les conseqüències de determinades polítiques. “Amb els estudiants conversem per mostrar-los quin pot ser l’impacte d’una dictadura de dretes”.

L’acte ha començat aqust matí amb una ofrena floral a les plaques en record dels deportats i dels exiliats ubicades a la capella del Cementiri Vell de Terrassa, seguida d’un minut de silenci. Han acompanyat els estudiants el director del Memorial Democràtic, Jordi Font, i l’eurodiputat Jaume Asens. La coral de l’institut Torre del Palau ha fet una interpretació del conegut com a “Himne dels deportats”, el Cant dels aiguamolls.

Font ha alertat de l’auge dels discursos xenòfobs arreu d’Europa. “Aquests discursos racistes d’odi cap als altres es consoliden en molts països i tenen una força d’ascendència entre els joves”, ha advertit. Un argument que va compartir Jaume Asens: “Els discursos de l’odi tornen a guanyar espai, la por és un sentiment molt intens que molts cops va acompanyat de l’odi al diferent, al nouvingut”, ha assenyalat.

Dilluns, acte institucional a les 18 hores a l’atri de l’Ajuntament

Dilluns que ve, 27 de gener, és el Dia Internacional de Commemoració en Memòria de les Víctimes de l’Holocaust i Terrassa prepara un acte amb els joves com a protagonistes. Alumnes de centres com l’institut Montserrat Roig, Vedruna Vall, Pere Viver i Torre del Palau, amb representants d’entitats, participaren en una encesa d’espelmes.