Núria Garrido i Jordi Voltas són les dues persones que opten a la direcció de l’Escola Superior d’Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa (ESEIAAT). Aquest dimecres era el darrer dia per presentar propostes de candidatures i les seves són les dues úniques rebudes.

El projecte de Núria Garrido compta amb un equip molt implicat i vinculat amb l’escola i els seus respectius departaments. Ha volgut formar un equip representatiu en el sentit que hi hagi gent de molts departaments diferents amb experiència gestora. “Tenim un projecte de futur. Creiem que l’escola ha crescut, però pot créixer més, no en volum de persones ni de titulacions, sinó en el que fem i com ho fem”, explica la candidata. Garrido és professora del Departament de Màquines i Motors Tèrmics i va ser sotsdirectora delegada del rector. Va ser també vicerectora de la UPC, fet que diu que la va ajudar a rebre una visió global i profunda de la universitat que vol plasmar a l’ESEIAAT.

El projecte de Jordi Voltas és continuista pel que fa a la direcció actual de Xavier Roca. De fet, el mateix Voltas forma part de la direcció com a Sotsdirector de Qualitat. Ha format un equip de 12 persones, 10 de les quals treballen amb el projecte actual, i en destaca els seus més de 8 anys d’experiència a la direcció. “Els números, l’itinerari, el recorregut que tenim ens diu que el projecte està viu. Tenim coses per acabar de tancar, coses que s’estan obrint. Tenim molta empenta, il·lusió i compromís”, comenta el candidat. Voltas és a la direcció de l’escola des del 2011. Va ser cap d’estudis durant 10 anys a l’escola, on va construir l’estructura acadèmica de l’ESEIAAT. Va ser-ho fins al 2021, passada la covid i, des d’aleshores, és Sotsdirector de Qualitat.

La campanya electoral comença el 3 de febrer i les votacions seran entre el 18 i el 21, per mitjà d’urna electrònica. Els resultats definitius es publicaran el 27 de febrer.

Ja hi ha dos candidats per dirigir l’ESEIAAT