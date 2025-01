Procés veïnal per millorar la placeta de la Creu de Terrassa

L’Adelaida té 56 anys. De petita, era una de les nenes que a vegades, els caps de setmana, regava els parterres de la placeta de la Creu en els quals l’Àngel, un veí, plantava flors i altres plantes. Alguna cosa ha canviat en la placeta des de llavors, però no gaire. Les dues jardineres, això sí, estan envaïdes per herbes i en aquest espai públic de l’extrem de Sant Pere falten sis arbres. Per pal·liar aquestes absències i millorar la placeta amb quelcom més que un rentat de cara, s’han reunit aquest divendres al migdia els veïns amb tècnics municipals. L’Ajuntament de Terrassa dissenyarà un projecte de millora integral amb la participació veïnal.

Uns i altres s’han reunit allà mateix, a la placeta, al costat de la font coronada per la Creu, inaugurada el 1883. Al costat de velles moreres i d’un hidrant oxidat. L’associació veïnal de Sant Pere assumeix la responsabilitat de coordinar les aportacions dels residents. Aquest divendres han sorgit demandes, unes quantes, d’un veïnat que es queixa de deixadesa, del paviment deteriorat, de la falta de passos de vianants en els voltants.

“Mireu la vorera com està, i aquest pas de zebra despintat (ja no es veu). Ens juguem el tipus quan traiem la brossa. La vorera és tan estreta que persones amb cadira de rodes han de baixar a la calçada”, apunta Pilar Castellà en el vessant aquest de la plaça. El seu argumentari inclou l’alt volum de trànsit, i la velocitat de molts vehicles, “des que la carretera de Matadepera és d’una sola direcció (sud)”. Per pujar, els vehicles accedeixen des del passeig del Vint-i-dos de Juliol cap al carrer de la Llibertat.

“La plaça es va degradar molt, i va perdre molts arbres, quan es van fer les obres del col·lector, en el 2003, i la placeta es va convertir en la zona d’apilament, en el magatzem de materials”, apunta Pere Pizà. La seva esposa, Carme Castella, ha sol·licitat a l’Ajuntament que planti aquí alguns dels 913 arbres que té previst instal·lar a Terrassa enguany.

Sense perjudici d’actuacions immediates, l’Ajuntament s’ha compromès a dissenyar una intervenció integral, que succeirà la que va quedar interrompuda fa cinc anys. Allò era un simple dibuix, un avantprojecte que incloïa, segons recorden els veïns, la creació d’una plataforma única en la placeta i voltants, des del carrer de Sal·lari, però no va arribar a més per la irrupció de la pandèmia.

Els tècnics municipals han deixat clar que el projecte serà a mitjà termini, que començarà de zero, però també que el compromís de millores és clar. L’associació veïnal ha començat a rebre els primers suggeriments al migdia, uns minuts després d’acabada la trobada. Hi haurà una altra reunió abans de Setmana Santa.