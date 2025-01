Emotiu acte per les víctimes de l’Holocaust

“El cant dels aiguamolls” (himne dels deportats), ha obert aquest dilluns l’acte en record de les víctimes de l’Holocaust celebrat al raval de Montserrat, en les veus de la Coral de l’Institut Torre del Palau.

Coincidint amb la celebració del Dia Internacional de Commemoració en Memòria de les Víctimes de l’Holocaust, que aquest any coincideix amb el 80 aniversari de l’alliberament del camp d’Auschwitz Birkenau, alumnes dels instituts Montserrat Roig, Vedruna Vall, Torre del Palau i de l’Institut-Escola Pere Viver, així com representants del teixit associatiu, han participat en una encesa d’espelmes. Un gest en suport al poble jueu, als republicans espanyols assassinats, al poble gitano, als discapacitats, a les víctimes per raó de la seva orientació sexual i a persones perseguides per raons religioses.

Durant l’acte, els estudiants han donat lectura a textos que han reflexionat sobre l’horror nazi i la necessitat de treballar per allunyar els riscos de repetir els errors del passat.

El “Cant dels Ocells” ha marcat la cloenda de l’acte, al qual han assistit la regidora de Drets Humans i Memòria Democràtica, Montserrat Caupena, acompanyada d’altres membres de la corporació local.

Aquesta mateixa setmana, concretament aquest dimecres, les llambordes Stolpersteine que es col·locaran enguany a la ciutat s’exposaran fins al dia 4 de març a la Casa Alegre de Sagrera. Les llambordes se situaran al davant dels domicilis de persones terrassenques víctimes de les deportacions i dels camps de concentració.