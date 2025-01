Exposició solidària a Terrassa per ajudar Letur

Letur, població de la província d’Albacete amb forts vincles amb Terrassa, va sofrir l’embat de la Dana el passat 29 d’octubre. La reacció solidària davant aquell desastre no es va fer esperar a la nostra ciutat, que al febrer tindrà una nova oportunitat per mostrar el seu suport als letureños en una exposició.

Del 7 al 15 de febrer, el centre cívic President Macià acollirà una exposició fotogràfica de Jesús Fernández Jiménez per recaptar fons per a aquesta localitat de Castella-la Manxa de la qual procedeixen molts egarencs. La mostra, denominada “Raíces” i organitzada per la Associació Cultural de Castilla-la Mancha de Terrassa i l’associació veïnal de Sant Pere Nord, s’inaugurarà el 7 de febrer a les 18.30 hores.

Els interessats a adquirir fotografies poden fer-ho en el compte d’Instagram @exporaicesletur o a través de l’adreça de correu electrònic expofotograficaporletur@gmail.com.

“El passat 29 d’octubre del 2024, la riuada de Letur va aixecar moltes arrels de la vegetació, però també dels letureños i letureñas, així com de persones que cada any el visiten. En definitiva, les de tots”, diuen els organitzadors. L’exposició “sorgeix amb la voluntat de poder ajudar en la recuperació de la població de Letur després de la catàstrofe provocada pel pas de la Dana”, agrega.

Els diners recaptats per l’adquisició de fotos i en altres esdeveniments seran donats a l’Ajuntament de Letur “per col·laborar en la recuperació de la localitat”.

Músicas i migas

El 7 de febrer, dia de la inauguració, actuaran al centre cívic de Sant Pere Nord la soprano Laia Camps i el tenor Joan Martínez Colás. El 15 de febrer, d’11 a 14 hores, s’oferirà una degustació de migas i dolços típics manxecs, a més d’una actuació musical de Rafa Pino, Mariners d’Egara i la Rondalla de Sabadell.

El programa d’aquest dia, el del tancament de la mostra, es completarà amb una rifa solidària de cinc lots de productes de Cantero de Letur, una empresa d’articles lactis que col·labora en la iniciativa juntament amb l’Ajuntament de Terrassa i la Diputació d’Albacete.