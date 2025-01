No és cap secret la qualitat de La Xicra com a pastisseria. És un dels locals més populars i concorreguts de la ciutat. El cas és que enguany han tornat a ser premiada pels VI Guardons Fava de Cacau que se celebren a Sant Vicenç dels Horts en el marc de la VII Mostra Internacional de Pastisseria, com ja ho va ser l’any passat. Una distinció que des de La Xicra han rebut amb “molta emoció i il·lusió pel reconeixement de la feina feta”. És la segona Fava de Cacau que rep la pastisseria després de l’obtinguda també a l’edició del 2024.

Tot i ser un fet que no els ve de nou, Berta Company, propietària de la pastisseria confessa que “Sempre tens l’esperança, però al final, hi ha un munt de pastisseries arreu de Catalunya i hi ha moltíssima gent que ho fa molt bé… No sap mai del cert si tornaràs a rebre un reconeixement així. Nosaltres sempre intentem millorar per mantenir-nos aquí”. La Xicra es consolida com una de les grans pastisseries de Catalunya amb aquestes dues Faves de Cacau, a més de la Fava d’Or obtinguda l’any passat també. Un premi atorgat pel millor dolç singular pel seu popular cardinal.

Berta Company explica que no hi ha secret en el seu èxit. “Al final, és el que la gent percep: fer la feina que fem amb il·lusió i que es converteixi en una de les teves passions i en una de les teves raons de vida. Crec que això transcendeix a l’hora de menjar els pastissos que fem”.

Més representació egarenca

La Xicra no és l’única entitat de la ciutat que ha estat distingida a la Mostra Internacional de Pastisseria del 2025. Aquest any s’ha celebrat també la tercera convocatòria del concurs d’escoles de pastisseries de Catalunya, i l’Institut Cavall Bernat en va ser distingit amb la quarta posició, només superat per la Joviat Culinary de Manresa, l’Escola Superior d’Hostaleria de Barcelona i l’Institut Dertosa de Tortosa.

La Xicra, de nou entre les 50 millors de Catalunya