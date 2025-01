A l’equador del mandat, el govern municipal ha volgut fer aquest dilluns un exercici de rendició de comptes sobre els “projectes i plans de xoc” que inspiren un dels principis que marca el pla de govern: “posar la ciutat al dia”. Un paquet d’intervencions als carrers i places, en les infraestructures i en els equipaments, que sumen 156 actuacions durant 2024 i a les que ara se sumaran 18,5 milions d’euros que s’invertiran en noves intervencions durant l’exercici 2025.

“El que busquem – ha dit l’alcalde-, és millorar i transformar el conjunt de la ciutat”. Són actuacions en àmbits com l’urbanisme, les obres públiques, en millores en l’accessibilitat, en equipaments i zones verdes “a tots els districtes i tots els barris de la ciutat sense cap mena de distinció”. Des d’inici de mandat el govern local ha destinat gairebé 45 milions I és que durant el 2024 la inversió feta en la millora de carrers, places i també en equipaments ha estat de 26,2 milions (9,5 provinents del fons Next Generation).

Entre els projectes que s’executaran aquest any o bé l’any vinent, hi destaquen algunes intervencions pel seu volum pressupostari, singularitat, o bé per ser intervencions especialment esperades:

1.- 1,5 milions per a millorar del paviment i l’asfalt de les calçades. El pressupost inclou continuar en la millora de les voreres, embornals i murs.

2.- Creació de la primera plaça 100% inclusiva. Serà la plaça de Ròmul i Piñol, al Roc Blanc, i incorporarà tots els elements – des de jocs, mobiliari urbà fins a accessos i papereres- amb criteris d’accessibilitat. Els treballs començaran durant el primer trimestre de 2025.

3.- Ajuts als particulars en la neteja dels grafitis. Durant 2024 s’han invertit 600.000 euros en la neteja de grafitis a la ciutat. “És una problemàtica que va en augment i sabem que reocupa als veïns”, ha dit l’alcalde, que ha avançat que aquest any “treballarem en la convocatòria (de les subvencions als particulars). No hi ha partida econòmica al pressupost de 2025, però esperem poder-ho posar en marxa aquest any”.

4.- Ampliaran la vorera del carrer d’Arquimedes. El projecte per revertir l’urbanisme tàctic i millorar la mobilitat als carrers d’Arquimedes i Galileo ja té calendari. La tramitació avançarà aquest 2025 i l’alcalde ha anunciat que les obres al carrer d’Arquimedes (925.000 euros), que ampliaran la vorera en el tram entre la plaça del Progrés i el carrer de Grannius, es faran el 2026.

5.- Totes les gespes dels camps de futbol municipals renovades. És el compromís per aquest mandat, que finalitza a la primavera de 2027. El govern canviarà ara la gespa dels camps de Sant Llorenç, les Arenes i la Maurina ( més d’un milió d’euros) i completarà la intervenció a tots els camps abans de finalitzar el mandat, ha anunciat Jordi Ballart.

Aquestes són algunes de les novetats, o bé intervencions ja encetades el 2024, que incorpora el Pla de millora de la ciutat 2025, a les que cal afegir altres projectes també anunciats aquest dilluns pel govern en roda de premsa.

Es destinaran 575.000 euros municipals a millores en les places públiques –plaça García Lorca, la plaça de la Immaculada, la plaça de les Teixidores, la plaça de l’avinguda d’Àfrica, entre Anglaterra i Líbia, i la placeta de Banyoles- i es renovaran els espais de jocs d’algunes places, amb una inversió de 71.000 euros: per exemple l’espai de la plaça de Josep Pla, la plaça de

l’Emigrant, la plaça de Rosalia de Castro, a la ronda de Ponent a l’alçada de Poble Nou i a les places de Can Roca, Ibèria, de la Pau, o als carrers Mañas o Serón, al Roc Blanc. “Volem que no passi que alguns infants es desplacen amb les seves famílies a altres municipis per gaudir d’espais d’esbarjo”, ha dit l’alcalde.

Està previst renovar part de l’enllumenat a 12 barris de la ciutat i aquest any s’executaran les obres de l‘amfiteatre del parc de Sant Jordi, perquè pugui acollir programació d’activitats ja per la Festa Major d’aquest 2025.

Pel que fa a la xarxa de biblioteques, aquest serà l’exercici de la redacció del projecte executiu de la BD5 i, en el cas de la BD7, que ja té enllestit el projecte funcional redactat per la Diputació, el govern preveu convocar aquest 2025 el concurs per la redacció del projecte arquitectònic.

En l’àmbit dels equipaments esportius, a banda de completar durant el mandat la renovació de les gespes de tots els camps de futbol municipals, està previst aquest 2025 començar les obres de la nova petanca de Sant Pere Nord, que tindrà vuit pistes. També es destinaran 145.000 euros a la substitució del paviment interior del pavelló de Can Jofresa.

L’alcalde ha mencionat també alguns dels projectes ja anunciats les darreres setmanes i que avançaran durant 2025. Entre ells, la plantació de 900 arbres durant aquest any a tots els districtes de la ciutat. També la implantació, com a prova pilot, de sistemes de recollida intel·ligent de residus als barris disseminats de Can Palet de Vista Alegre, Vista Alegre i Can Gonteres, així com la incorporació de 3 nous camions i dos vehicles recol·lectors a la flota d’Eco Equip, l’empresa municipal responsable de la neteja i de la recollida de residus.

També està previst invertir 2,4 milions d’euros (finançats pels fons europeus PERTE) en l’elaboració d’un model digital i hidràulic de la xarxa de clavegueram de la ciutat. S’aplicarà en un terç de la xarxa pública d’aigua.

2025 serà també l’exercici en què culminarà la urbanització del Parc de la República, situat al barri de Sant Pere Nord. Aquest any s’executarà la tercera i última fase del projecte.

“Ara podem afirmar – ha insistit l’alcalde-, que el pla de millora de la ciutat de Terrassa està en marxa i planificat. Després d’iniciar algunes actuacions urgents, ara podem continuar la feina en un marc general de posar la ciutat al dia”.