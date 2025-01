“T’estimo Terrassa”, la nova campanya de ciutat

“T’estimo Terrassa” és l’eslògan que protagonitza una nova campanya de ciutat que vol fomentar l’orgull de pertinença i projectar-lo arreu. Amb la “t” de Terrassa com a protagonista, la campanya juga amb un cor multicolor que presumeix d’una ciutat diversa i compromesa amb “els millors valors del terrassenquisme”, ha dit l’alcalde, Jordi Ballart, durant la presentació de la nova campanya d’imatge.

“Fa temps que veiem la necessitat d’estimular aquest sentiment de pertinença i d’orgull visible que tenim des de l’Ajuntament, que compartim amb molta ciutadania”, ha apuntat.

Jordi Ballart: “La campanya vol estimular el sentiment i l’orgull de pertinença. És una campanya compromesa amb els millors valors del terrassenquisme”

El lema i la campanya vol “reflectir el camí cap a on volem anar tots i potenciar els millors valors del terrassenquisme. Sempre hem pensat que Terrassa és el reflex de la comunitat que l’habita, del lloc on vivim, on treballem i on construïm els nostres projectes de vida. És per això que hem de compartir el sentiment que treballem junts per construir la ciutat i per millorar-la”.

Ballart ha mencionat com a referent la frase de la poeta terrassenca Marta Pessarrodona: “Estimo la meva ciutat, perquè estimant sempre s’hi guanya”.

Aquest és el principi que inspira la nova campanya “T’estimo Terrassa”, que a partir d’ara es farà visible de manera explícita amb la idea que esdevingui un lema popular, un logo compartit per tota la ciutadania i que els egarencs llueixin arreu.

La campanya també servirà per “visibilitzar accions, fomentar la participació i sensibilitzar sobre temes importants”, ha dit Ballart.