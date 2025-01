Jordi Ballart, de baixa per prescripció mèdica

Jordi Ballart, restarà “uns dies” apartat del càrrec per raons mèdiques, segons ha notificat el mateix alcalde en xarxes socials aquest mateix matí. “Després d’episodis complicats els darrers dies”, explica la primera autoritat municipal, s’aparta de les funcions institucionals “per prescripció mèdica“.

L’alcalde, que adjunta el comunicat de baixa a la publicació, explica que es veu obligat a fer “una rigorosa aturada per un tema de salut. Estaré uns dies de baixa, intentant prioritzar la meva salut i no podent atendre els compromisos de la meva agenda com voldria”.