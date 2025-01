El PP proposa una reducció de l’impost de circulació a causa de la ZBE

Aquest 1 de maig entrarà en vigor la Zona de Baixes Emissions (ZBE) de Terrassa, compresa entre el passeig Vint-i-dos de Juliol, Vallparadís, la carretera de Montcada i el carrer Faraday. Un fet que prohibirà la circulació dels vehicles sense l’etiqueta ambiental entre les 7 i les 21h. En aquest sentit, la presidenta i portaveu del Partit Popular de Terrassa, Marta Giménez, ha comparegut per explicar que el seu grup proposarà una reducció de l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica a aquells vehicles sense distintiu ambiental, en un percentatge proporcional al corresponent al territori afectat per la ZBE sobre el total del territori del terme municipal de Terrassa.

A la mateixa compareixença, Giménez ha exposat també la segona de les propostes dels populars per aquest mes de gener, referent a l’horari de la ZBE. Consideren que l’ideal seria de 9 a 19h, el mateix que estan fent diverses ciutats anàlogues a Terrassa, per així per així “fomentar el comerç local i afavorir la conciliació familiar”.

El PP considera l’actual model de ZBE de Terrassa com un model sobredimensionat. “No som conscients de l’abast de la zona. És un dels eixos comercials més gran de la ciutat. No només estem molestant a la convivència dels veïns, també estem anant en contra del comerç local i el quilòmetre 0 de la ciutat”, expressa Marta Giménez. La presidenta i portaveu popular reclama també que la ZBE ha d’anar acompanyada d’una millora del transport públic de la ciutat, les zones d’aparcament i també de l’estat dels carrers. “No podem fer una proposta de màxims quan no tenim una ciutat que estigui preparada, ni tant sols, per una proposta de mínims”, conclou Giménez.

Aquestes propostes seran presentades al ple municipal d’aquest proper divendres 31 de gener.

