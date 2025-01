Una estudiant i dues alumni de la UPC, tripulants d’Hypatia II

Una estudiant de l’Escola Superior d’Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa (Eseiaat) de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) i dues alumni de la UPC simularan ser astronautes en la segona missió de científiques impulsada per l’associació Hypatia Mars. Batejada com a Hypatia II, la missió tindrà lloc a l’estació Mars Research Desert Station (MDRS), al desert de Utah, als Estats Units, del 2 al 15 de febrer.

La nova tripulació, de nou astronautes anàlogues i exclusivament femenina, conviurà durant quinze dies en condicions d’aïllament, coincidint amb el Dia Internacional de la Dona i la Nena a la Ciència, l’11 febrer, per estudiar els efectes d’una missió espacial a Mart en el cos de la dona.

Així doncs, l’objectiu d’Hypatia II és millorar la comprensió dels efectes que una missió espacial o un viatge interplanetari poden tenir en el cos femení, en col·laboració amb diferents hospitals i instituts d’investigació de referència a Catalunya, com l’Institut de Rercerca Sant Pau, l’Hospital Sant Pau, l’Institut de Salut Global (ISGlobal) i l’Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona, a banda d’una vintena de centres i instituts de recerca, universitats, empreses i escoles de tot el món.

Només 1 de cada 10 astronautes són dones, cosa que provoca un biaix significatiu en les dades disponibles. Ariadna Farrés, matemàtica, comandant de la missió i investigadora al centre de vol espacial Goddard de la Nasa, afirma: “Des d’Hypatia reivindiquem una ciència més inclusiva i diversa, que valori la contribució de les dones investigadores en la recerca, sobretot en l’exploració espacial”.

Les noves tripulants

Una de les noves integrants de la missió és l’estudiant del Master’s Degree in Space and Aeronautical Engineering de l’Eseiaat Helena Arias, graduada en Enginyeria Mecànica i Electrònica, a la mateixa escola. Arias, que també és atleta professional de tir olímpic i campiona d’Europa en aquesta modalitat, ja va formar part de la primera missió d’Hypatia, l’abril del 2023.

D’altra banda, també en formaran part l’alumni Estel Blay, que actualment és project manager de l’Institut d’Estudis Especials de Catalunya (IEEC) al programa de l’ESA Phi-Lab NET Spai, i s’encarregarà de salut i seguretat a Hypatia; i l’alumni Mònica Roca, fundadora i directora general del grup isardSA, que serà l’especialista de la missió.

La investigació

Alguns dels factors humans que s’investigaran són la menstruació, la nutrició, l’activitat física, els ritmes circadiaris de son i vigília i altres variables biològiques relacionades amb l’estrès, com el ritme cardíac, la temperatura corporal i l’oxigen a la sang. La tripulació farà experiments i provarà equipaments per estudiar la viabilitat d’una missió real a Mart, sota condicions d’aïllament amb restriccions d’alimentació, aigua i comunicacions amb la Terra, i en un entorn amb una orografia i unes condicions que recorden a les del planeta vermell.

Durant la missió, Arias estudiarà com reduir la pèrdua de massa muscular en astronautes amb protocols personalitzats d’alimentació i entrenament; Blay desenvoluparà solucions per millorar l’eficiència de cel·les solars a Mart davant dels efectes de la pols; i Roca simularà el calibratge d’altímetres radar per cartografiar el terreny marcià amb precisió.