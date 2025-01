Consell plenari de l’Àmbit B30 amb participació de Terrassa

La tinent d’alcalde de Promoció Econòmica i Educació de Terrassa, Meritxell Lluís, ha assistit aquest dimarts al Consell Plenari de l’Associació Àmbit B30, que va tenir lloc a la Masia de Can Serra, a Rubí. En el marc del consell es va presentar l’informe de l’àmbit B30 i l’Àrea Metropolitana de Barcelona, i es va aprovar per unanimitat el pla d’actuacions previst per a l’any 2025.

L’associació està formada per 23 ajuntaments, organitzacions empresarials i sindicals, universitats, centres de recerca i parcs tecnològics. El seu objectiu és la consolidació d’aquest àmbit territorial com a pol econòmic i industrial del sud d’Europa, i per això desenvolupa projectes estratègics en aquest territori. L’eix de la B30, segons l’entitat, “és una àrea geogràfica de gran vitalitat econòmica que ofereix un ampli ventall d’oportunitats a empreses i agents econòmics”.