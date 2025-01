El turisme es consolida a Terrassa durant el 2024

Joan Salvador, tinent d’alcalde de Projecció de la Ciutat i regidor de Turisme i del Museu de Terrassa, ha presentat aquest matí a l’Església de Santa Maria de la Seu d’Ègara la nova edició del catàleg que recull l’oferta de rutes turístiques de la ciutat per a aquest any 2025, i ha fet balanç de les dades de turisme referents a la ciutat durant el 2024. Unes dades que demostren que el turisme es consolida a Terrassa, perquè malgrat que baixen lleugerament les rutes turístiques per la ciutat, els principals focus turístics han vist un augment de visitants que des de l’Ajuntament es valora molt positivament.

Durant el 2024, van participar en les rutes turístiques un total de 6.205 persones i 441 grups. Una xifra que s’ha reduït en un 13% respecte de les dades del 2023. “Això és degut a que el 2023 va ser un any excepcionalment bo en aquest sentit. Va haver una cadena hotelera que va oferir una sèrie de visites a grups, un fet del qual no hem pogut gaudir durant aquest 2024”, justificava Joan Salvador. El que sí que s’ha observat que ha augmentat exponencialment són les visites de persones de fora de Catalunya en aquestes visites a la ciutat. S’ha incrementat també en un 3,33% el nombre de participants a les rutes programades del servei de turisme, gràcies en part a activitats i propostes com ara la Diada de Sant Jordi.

El 2024 també va ser un any positiu pel que fa als museus de la ciutat. L’any 2024 també va superar el 2023 en més de 4.000 visitants a les diferents seccions del Museu de Terrassa i als elements patrimonials: 65.519 contra 61.202. Si seccionem aquests espais, el punt més visitat va ser la Seu d’Ègara, amb 23.385 visitants, amb un fort increment també, el qual el regidor de Turisme i del Museu de Terrassa atribueix “als mesos de setembre i novembre, amb un total de més de 2.400 persones amb motiu del Manifesta”. Pel que fa la Casa Alegre, va registrar 22.307 visites, amb un petit descens respecte de l’any anterior, que es pot explicar amb les millores del seu control d’aforament. Mateixa causa que es dona a la Torre del Palau, que tot i això, va tornar a superar les 1.500 visites. Al Castell Cartoixa van anar-hi 17.453 persones, un nombre lleugerament major que l’any anterior. El Claustre de Sant Francesc va registrar 832 visitants, més de 100 que al 2023.

Ja fora dels equipaments del Museu de Terrassa, per la Masia Freixa hi van passar 26.745 visites, més del miler respecte de l’any anterior. Als museus derivats en destaca un per sobre de la resta: el Museu de la Ciència i la Tècnica de Catalunya. Aquest equipament gestionat per la Generalitat va obtenir 133.411 visitants el 2024, en comparació als 113.239 visitants de l’any 2023. “El gran museu de la ciutat”, com el bateja Salvador. I el Museu Tèxtil, competència de la Diputació, va acumular un total de visitants de 10.862 l’any 2024, pels 8.593 de l’any 2023.

“En general, són unes dades que demostren que Terrassa segueix despertant interès als visitants, i això ens fa sentir orgullosos”, ha conclòs Joan Salvador.

Novetats al turisme de la ciutat

Repassant la nova edició del catàleg que recull l’oferta de rutes turístiques de la ciutat per a aquest any 2025, es poden trobar una vintena de propostes de visites o rutes turístiques organitzades tant per l’Ajuntament, com també per altres agents, entitats o empreses del sector. Salvador, però, ha fet èmfasi a les dues principals novetats que presenta Terrassa de cara a aquest any: la visita “Torre del Palau: terracium castellum, el sentinella de la ciutat“: una visita que destaca per conèixer els orígens i l’evolució de la Torre del Palau; i la ruta “Tresors de la Terrassa medieval: la Seu d’Ègara i el Castell Cartoixa, pedres amb ànima!“, que inclou, fins i tot un esmorzar previ a la Baumann Bar i una passejada pel parc de Vallparadís. Dues propostes pensades per acostar-se a l’extens patrimoni medieval de la ciutat.

D’altra banda, també a l’àmbit de les novetats, dins del “Terrassa Ruta Tast“, també hi ha dues propostes que són novetat, i permeten fer un recorregut per la memòria gastrònomica de la ciutat: “De dolços i pastisseries” i “La set de Terrassa que menjant passa. Del Dàcar al Viandox”. Així, el Terrassa Ruta Tast passa a oferir cinc rutes vinculades al patrimoni gastronòmic de la ciutat.

El turisme es consolida a Terrassa durant el 2024