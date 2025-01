Una nova visita virtual permet descobrir la cova Simanya

La cova Simanya es troba situada en un indret d’alt valor ecològic i paisatgístic, i és coneguda per la seva gran entrada, que dona pas a una galeria inicial que desemboca a la galeria dels Gorgs, de gairebé 100 metres. Aquesta part de la cova destaca per les seves espectaculars formacions estalactítiques i per la seva rellevància històrica ja que s’hi han trobat restes arqueològiques que evidencien la seva utilització per diverses cultures al llarg dels segles.

L’itinerari virtual també permet descobrir el pas de l’Oca, un espai ampli i imponent que exemplifica l’evolució geològica del massís. A través dels recursos interactius inclosos, els usuaris poden aprendre sobre la composició calcària de la cova, els processos erosius que la van formar i la rica biodiversitat que habita l’entorn.

Tot i que actualment la cova no és accessible al públic per motius de conservació i seguretat, aquesta visita virtual permet gaudir-ne des de qualsevol lloc. Paral·lelament, s’estan duent a terme treballs per recuperar-la i garantir-ne l’accés futur tot preservant-ne el valor patrimonial i natural.

Des del mateix enllaç on es pot explorar virtualment la cova Simanya, també es poden consultar altres recursos virtuals vinculats al Parc de Sant Llorenç del Munt i l’Obac, com la cova de Mura i la Casa Nova de l’Obac.